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UEFA Rıdvan Dilmen'in sözleri sonrası harekete geçti. TFF'den bilgi istendi

Eski futbol yorumcusu ve şimdilerde TV yorumcusu olan Rıdvan Dilmen'in söyledikleri TFF'ye pahalıya patladı. UEFA, TFF'den bilgi talep etti.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 10:10
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Rıdvan Dilmen'den flaş açıklamalar

UEFA Rıdvan Dilmen'in sözleri sonrası harekete geçti. TFF'den bilgi istendi
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Mehmet Büyükekşi’den önce TFF başkanlığına adaylığı koyan eski futbolcu TV yorumcusu Rıdvan Dilmen, flaş iddialarda bulundu.

Dilmen; “Serdar Tatlı VAR kayıtlarını dinleyip ŞİKE yapan 4 hakemi tespit etti. Ama o günkü TFF başkanı (Nihat Özdemir) ve bazı TFF yöneticileri uzaklaştırılmalarına izin vermedi. UEFA bizi mahveder dendi. Şimdi gündemde olan hakemler o hakemlerdi” iddiasını ortaya attı.

Bu tip konularda çok nazik olan UEFA, Rıdvan Dilmen’in bu sözleri üzerine TFF’den bilgi talep etti.

“Temiz futbol” kapsamında bu tarz ihbarları değerlendiren UEFA’nın Dilmen’in bu iddiaları ve TFF’den savunma istedi.

TFF savunmasında, Dilmen’in kişiliği anlatıldı.

Daha önceki söylemlerinden bazı anekdotlar sunuldu; “Reyting için her şeyi söyleyebilecek bir kişi olduğu, çok da ciddiye alınmaması gerektiği” manasına gelen bir savunma yapıldı. 

Dilmen’in iddiaları üzerine Türkiye’ye özel müfettiş gönderip konuyu araştırma karar alan UEFA, TFF’nin savunmasını yeterli gördü. 

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