Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası puan farkı çıkışı: Bu puan farkı kırmızı kar yağarsa kapanır artık

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

"ÇALIMBAY DÖNEMİNDE DE AYNI MAÇ OLMUŞTU"

-Aynı Rıza Çalımbay döneminde olan 4-3'lük maç gibi oldu. Beşiktaş'ı canı gönülden kutlarım. Hak ettikleri bir galibiyet oldu. 10 kişi kalıyorsunuz, rakibiniz penaltı atıyor ve kaçırıyor. Dönüyorsunuz 10 kişiyle Kadıköy'de 4 gol atıp kazanıyorsunuz.

"FENERBAHÇE BÜYÜK MAÇ ZOR KAZANIR"

-Daha ilk hafta 'Fenerbahçe büyük maç zor kazanır' dediğim zaman Fenerbahçeliler'den tepki görmüştüm. Jesus alışık olduğumuz bir oyun oynatmıyor. Büyük maç diyebileceğimiz her maçta sıkıntı yaşadı Fenerbahçe.

"ARDA BEŞİKTAŞ'A BU KADAR YETTİ"

-Fenerbahçe bugün 4 gol yedi, hiçbirinde kalecinin hatası yok. Arda Güler, Beşiktaş'a bu kadar yetti. Sezonun en iyi oyuncusu Ferdi de bugün kötüydü. Samet de Szalai de süratli olmadıkları için geri kaçma refleksleri oluyor. Hoca da geri kaçmayın diyor, belli."

"USAİN BOLT YOK"

-Çizgi halinde savunma yapmak ne demektir? İlk yarı Aboubakar'ın arkaya kaçtığı pozisyonda kendi yarı alanında oyuncu yok. Senin savunmanda Usain Bolt da yok. Fenerbahçe'nin bu sezon yediği 27 golün çoğu bu şekilde. Beşiktaş'ın kaçırdığı net pozisyonlar da var.

"BU PUAN FARKI KIRMIZI KAR YAĞARSA KAPANIR ARTIK"

-Beşiktaş bugün büyük bir karakter koydu. Fenerbahçe'nin çok kırılgan bir yapısı var. Şenol Güneş, pazartesi gününden bu yana bu pozisyonları bulacağını adı gibi biliyordu. Galatasaray ve Beşiktaş, Kadıköy'de 7 gol attı. Bir o kadar da kaçırdı. Ligin ilk haftası Ümraniyespor maçından bile görülebilecek bir tabloydu bu. Psikolojik şartları düşündüğünüz zaman bitmiştir. Beşiktaş da lig ikincliği için Fenerbahçe'den daha avantajlı durumda bana göre. Bu puan farkı ancak kırmızı kar yağarsa kapanır artık.

"TARAFTARIN TEPKİSİ NORMALDİR"

-Fenerbahçeli taraftarların Cenk Tosun ve Beşiktaşlı oyuncuları alkışlaması, Beşiktaş'ın saygı duyulacak bir oyun oynamasındandır. Sadece yönetime olan tepkiden değil. Fenerbahçe'de taraftarın tepkisi normaldir. Bu durum Beşiktaş'ta veya Galatasaray'da olsa ne Ahmet Nur Çebi kalırdı ne de Dursun Özbek. Olsun diye söylemiyorum ama Türkiye'de en az protesto edilen isimlerden birisi Ali Koç'tur.

"JESUS'UN DÜŞÜNMESİ GEREKİYOR"

-Jesus'un Arda'sız geçen 26 haftayı düşünmesi gerekiyor. Bu taraftarın neden Arda Güler'i istediğini anlamalı. Bu oyunla Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'suz bir ligde oynayabilirsiniz belki. Bizim ligimiz zor bir lig. Portekiz'de tepe takımlar dışında zorlayıcı bir takım yok. Brezilya'da daha açık bir oyun oynanıyor. Futbol, Jorge Jesus'un anlattığı kadar kolay bir oyun değil.

"FENERBAHÇE'NİN NASIL SAHAYA ÇIKACAĞINI BİLMİYORUZ"

-Rotasyon önemlidir ancak Fenerbahçe'nin nasıl sahaya çıkacağını bilmiyoruz artık. Beşiktaş'ın gelecek hafta kimlerle oynayacağını biliyoruz ama Fenerbahçe'de muhtemelen 4-5 oyuncu değişecektir yine.

"TWEET ATMAKLA KULÜP YÖNETİLMİYOR"

-Başkan, teknik heyetin her dediğini yapmayacak. Tamam geniş kadro olsun ama Bruma'yı, Henrique'yi Pedro'yu almayacak başkan. Fenerbahçe'nin futbol aklı uzun yıllardır yok. Saha dışında zaten hiç gücü yok. Tweet atmakla kulüp yönetilmiyor.