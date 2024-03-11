Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş iddiası

Fenerbahçeli eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Dilmen, "Bu sene ne Fenerbahçe'yi ne de Galatasaray'ı üzmüyorlar. Bunu net şekilde söyleyebilirim. Mert Hakan Yandaş konusunda geçtiğimiz hafta yaptığımız tespitin doğru olduğunu gördük. Artık şunu görüyoruz ki Szymanski ve Fred'in birinci alternatifi Mert Hakan Yandaş" dedi.

Dilmen, çarpıcı bir iddiada da bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Cengiz Ünder ile Kerem Aktürkoğlu'nu ben aynı görüyorum. Ya varlar ya yoklar. Varlıklarını gollerle veya maçı çözerek gösteriyorlar ama İrfan Can Kahveci öyle değil. İrfan oyuna da katkı sağlıyor.İrfan Can'ın fiziği de belli oldu ki kötü değil. Belli oldu ki gelecek hafta Cengiz Ünder değil İrfan Can Kahveci oynayacak."