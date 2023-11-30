Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray iddiası

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Manchester United maçıyla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Beyza Damgacıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray iddiası

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalına Galatasaray'ın 3-3 berabere kaldığı Manchester United maçını değerlendirdi.

Dilmen sözlerinden öne çıkan bölümler şöyle:

- Manchester United karşısında maç çevirmek kolay değil. Şampiyonlar Ligi'ndeki en renkli maçlar da zaten Galatasaray maçları.

- Manchester United'a karşı 2 kez geri düşüp puan almak kolay değil. Galatasaray'ın 2. olarak gruptan çıkacağına inanıyorum.

- Hakim Ziyech çok önemli bir oyuncu. Frikikleri penaltı gibi kullanıyor.

- Galatasaray'ın kadroda omurgasını Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Mauro Icardi oluştuyor.

- Ben bu kadronun Kopenhag'ta istediğini alacağına inanıyorum.

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