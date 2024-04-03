Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray iddiası. Kalan maçlarda yaşanacakları açıkladı

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Galatasaray’ın Hatayspor karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılıların gittikçe yorulduğunu belirten Dilmen kalan karşılaşmaların gitgelli olabileceğini iddia etti.

İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamaları:

“TAKIM GİTMİYOR BASAMIYOR”

"Zaha, Ziyech hatta Kerem Aktürkoğlu farklı tiplerde oyuncular. Bu egoları yönetmek kolay değil. Okan Hoca adaleti sağlamak için elinden geleni yapıyor. Ama bazen takım gitmiyor, basamıyor oyuncular. Sezonu erken açtılar. O yüzden kalan maçlarda da böyle gitgeller yaşanabilir"

“FENERBAHÇE OLSAYDI DAHA İYİ OLURDU”

"Eğer bugün Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe olsaydı muhtemelen daha iyi bir Galatasaray görecektik. Bazen oyuncular gücünü ve fiziğini kontrollü kullanmayı tercih eder"

“BÜYÜK BOŞLUKLAR GÖRDÜK”

"Galatasaray'ın orta sahası çabuk geçildi. Özellikle orta sahada büyük boşluklar gördük. İşler iyi giderken bu mazeretleri görmekte fayda var"

“MANTIKLI DEĞİLDİ”

"Bana göre Mertens'in yerine Vinicius'un girmesi mantıklı değişiklik değildi. Ndombele girebilirdi. Oliveira olsa o da olabilirdi”