Rıdvan Dilmen'den flaş Okan Buruk açıklaması: Geleneğin dışında

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la ilgili konuştu.

Okan Buruk'un Akhisarspor'u Avrupa'ya götürdüğünü, stadı dolmayan Başakşehir'i ve ardından da Galatasaray'ı şampiyon yaptığını hatırlatan Dilmen, geleneğin dışında oyunlar oynattığını ileri sürdü.

Dilmen, Buruk'un maç içinde taktiksel varyasyonlar yaptığını belirterek, büyük takım küçük takım demeden 3 kupa aldığını söyledi.

Okan Buruk'un bir gün milli takımın başına geleceğini ve orada kalacağını belirten Dilmen, "Bana göre Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş'ten oluşan üçlü jenerasyonu tek yakalayan Okan Buruk’tur. Geçebilir mi o tartışılır" dedi.