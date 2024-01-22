Rıdvan Dilmen'den flaş Okan Buruk açıklaması: Geleneğin dışında

Sami Güntürkün Gürel
Rıdvan Dilmen'den flaş Okan Buruk açıklaması: Geleneğin dışında
Rıdvan Dilmen, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la ilgili konuştu.

Okan Buruk'un Akhisarspor'u Avrupa'ya götürdüğünü, stadı dolmayan Başakşehir'i ve ardından da Galatasaray'ı şampiyon yaptığını hatırlatan Dilmen, geleneğin dışında oyunlar oynattığını ileri sürdü.

Dilmen, Buruk'un maç içinde taktiksel varyasyonlar yaptığını belirterek, büyük takım küçük takım demeden 3 kupa aldığını söyledi.

Okan Buruk'un bir gün milli takımın başına geleceğini ve orada kalacağını belirten Dilmen, "Bana göre Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş'ten oluşan üçlü jenerasyonu tek yakalayan Okan Buruk’tur. Geçebilir mi o tartışılır" dedi.

İlgili Haberler
Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş açıklaması. 'Ne olacağını göreceğiz'
Abdullah Avcı'yı zora sokan 61 yorumu. Şaştı kaldı karşılık veremedi
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin finaldeki rakibini açıkladı. Olay yaratan Konferans Ligi iddiası
Rıdvan Dilmen: Çok büyük olay Galatasaray için
Rıdvan Dilmen: Çok büyük olay Galatasaray için
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için Avrupa kehaneti
Rıdvan Dilmen canlı yayına katılmak istemedi. Stüdyoda zor anlar yaşadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki krizi anlattı. Okan Buruk'un yönetime verdiği mesajı açıkladı
Son Haberler
En büyük problem kurlardaki artış Otomotiv
En büyük problem kurlardaki artış
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Ekonomi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
DEVA'dan belediye başkan adayları için etik kurallar bildirgesi Siyaset
DEVA'dan belediye başkan adayları için etik kurallar bildirgesi
Galatasaray'ın başı dertte! 16 oldu her maç artıyor Spor
Galatasaray'ın başı dertte! 16 oldu her maç artıyor
İki İngiliz savaş gemisi Orta Doğu'daki bir limanda çarpıştı Dünya
İki İngiliz savaş gemisi Orta Doğu'daki bir limanda çarpıştı
İzmir'de arabalı vapur seferlerine 'hava muhalefeti' engeli Gündem
İzmir'de arabalı vapur seferlerine 'hava muhalefeti' engeli
Asrın dolandırıcılığının arkasından Türkiye çıktı. Olay yeri Kuveyt merkez üssü Türkiye Gündem
Asrın dolandırıcılığının arkasından Türkiye çıktı. Olay yeri Kuveyt merkez üssü Türkiye