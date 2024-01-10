Rıdvan Dilmen'den flaş Semih Kılıçsoy ve Fernando Santos sözleri. Ligi ilk 5'te bitirecek takımları açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen'den flaş Semih Kılıçsoy ve Fernando Santos sözleri. Ligi ilk 5'te bitirecek takımları açıkladı
Rıdvan Dilmen, Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından sonra çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ardından TV8,5'taki programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Dilmen, maçın yıldızı olan Semih Kılıçsoy'un sezon başında neden değerlendirilmediğini sordu ve "Topa mermi gibi vuruyor. Çok yetenekli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Genç futbolcuyu Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı'ya benzeten Dilmen, çok çabuk olduğunu söyledi.

Siyah beyazlı takımın yeni teknik direktörü Fernando Santos için de Dilmen "Tartışmaya açık olmayan bir teknik direktör. Ronaldo'ya talimat veren adam. Yönetimin en doğru kararı. Büyük bir hoca. Van Bronckhorst gelseydi futbolcular üzerinde onun kadar ağırlığı olamazdı" iddiasında bulundu.

Beşiktaş'ta üst üste galibiyetlerin başlayacağını ileri süren Dilmen, kadro dışı olan Aboubakar ve Rosier'in durumunda değişiklik olabileceğini de söyledi.

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in sonunda ilk 5'inin nasıl biteceği konusunda iddiasının sürdüğünü belirterek, "Fenerbahçe veya Galatasaray ilk sırada. Sonra da Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Demirspor” dedi.

Son Haberler
Fenerbahçe Konyaspor maçının ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar Spor
Fenerbahçe Konyaspor maçının ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar
Ankara’da yağmur nedeniyle yol çöktü, çöp kamyonu askıda kaldı Yaşam
Ankara’da yağmur nedeniyle yol çöktü, çöp kamyonu askıda kaldı
Polonya’da polis Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı. Eski İçişleri Bakanı ve yardımcısı gözaltına alındı Dünya
Polonya’da polis Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı. Eski İçişleri Bakanı ve yardımcısı gözaltına alındı
Arnavutköy'de film platosunda yangın Yaşam
Arnavutköy'de film platosunda yangın
Omuz ağrısı diye gitti, hayatının şokunu yaşadı. Hatalı iğne kabusu oldu Yaşam
Omuz ağrısı diye gitti, hayatının şokunu yaşadı. Hatalı iğne kabusu oldu
Kuzey Kore lideri, Güney'i ‘baş düşman devlet’ ilan etti Dünya
Kuzey Kore lideri, Güney'i ‘baş düşman devlet’ ilan etti