Rıdvan Dilmen'den flaş Semih Kılıçsoy ve Fernando Santos sözleri. Ligi ilk 5'te bitirecek takımları açıkladı

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ardından TV8,5'taki programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Dilmen, maçın yıldızı olan Semih Kılıçsoy'un sezon başında neden değerlendirilmediğini sordu ve "Topa mermi gibi vuruyor. Çok yetenekli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Genç futbolcuyu Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı'ya benzeten Dilmen, çok çabuk olduğunu söyledi.

Siyah beyazlı takımın yeni teknik direktörü Fernando Santos için de Dilmen "Tartışmaya açık olmayan bir teknik direktör. Ronaldo'ya talimat veren adam. Yönetimin en doğru kararı. Büyük bir hoca. Van Bronckhorst gelseydi futbolcular üzerinde onun kadar ağırlığı olamazdı" iddiasında bulundu.

Beşiktaş'ta üst üste galibiyetlerin başlayacağını ileri süren Dilmen, kadro dışı olan Aboubakar ve Rosier'in durumunda değişiklik olabileceğini de söyledi.

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in sonunda ilk 5'inin nasıl biteceği konusunda iddiasının sürdüğünü belirterek, "Fenerbahçe veya Galatasaray ilk sırada. Sonra da Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Demirspor” dedi.

