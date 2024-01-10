Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı. Süper Kupa'nın oynanacağı tarih belli oldu

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali Suudi Arabistan yönetiminin tavırları yüzünden iptal edildi.

Mücadelenin nerede ve ne zaman oynanacağı henüz duyurulmazken futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’den sürpriz bir açıklama geldi.

Süper Kupa’nın oynanacağı tarihi canlı yayında söyleyen Rıdvan Dilmen, “Federasyon 25 Ocak'ta düşünüyor olabilir, Perşembe gününe geliyor, 1-2 hafta kaydırmak istiyorlar bildiğim kadarıyla, 19 Mayıs değil." dedi.

Takımların ise Mart ayını istediği belirten Dilmen, "26 Mayıs. Orayı kaydıralım diye düşünüyorlar. Ali Bey ve Okan Hoca'yı dinledim, bence doğru bir tez o, Mart ayında seçimden önce cuma günü oynayabiliriz dediler, mantıklı geldi bana, iki takım da onaylayabilir diye düşünüyorum, Federasyon karışmasın Allah aşkına bu sefer.” İfadelerini kullandı.