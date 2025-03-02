Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a kötü haber!

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken sarı kırmızılılar tüm kulvarlarda 6 maçta sadece bir kez galip geldi.

"GALATASARAY ÖLÜM MARTI'NA GİRDİ"

Spor yazarı Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın oynayacağı maçların zorluğundan bahsederken şöyle konuştu. "Galatasaray 'ölüm martı'na girdi. Nisan'da da sert bir maçı var. Mart ayında evinde bir tane maç var. Beş maçın biri evinde diğeri dışarda. Zaten rakibi Fenerbahçe'nin hala iddialı konuşmasının sebebi Galatasaray'ın bu fikstürü yüzünden farkı kapatacağı."