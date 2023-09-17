Rıdvan Dilmen'den ortalığı karıştıracak iddia: Yeni sayfa açılabilir

Rıdvan Dilmen canlı yayında flaş iddialarda bulundu. Dilmen, Süper Lig için yeni sistem hazırlığı yapıldığını ileri sürdü

Rıdvan Dilmen'den ortalığı karıştıracak iddia: Yeni sayfa açılabilir

Yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8,5'ta katıldığı canlı yayında Süper Lig'le ilgili flaş iddialarda bulundu.

Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

"Gözüken tablo şu; Süper Lig’de iş play-off ve play-out’a doğru gidiyor. Zaten kulüpler ekonomik olarak da güç olarak da üsttekiler ve alttakiler olarak ayrılmış görünüyor.

Üsttekiler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor. Biraz işte Rizespor, Kayserispor ortalarda gözüküyor.

4 takım küme düşecek, diğer bütün takımlar jantta gidiyor diye düşünüyorum. Üsttekiler ve alttakiler için play-off ve play-out sistemine götürecekler gibi geliyor bana."

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