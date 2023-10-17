Rıdvan Dilmen'den TFF'ye Süper Kupa önerisi. Final için stadyum ismi verdi

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının Arabistan'da oynanmasına karşı çıktı. Dilmen "İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda veya İzmir Atatürk Stadyumu'nda Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali oynanmalı" dedi.

Rıdvan Dilmen'den TFF'ye Süper Kupa önerisi. Final için stadyum ismi verdi

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, Aralık ayında oynanacak Süper Kupa finali ile ilgili açıklama yaptı.

Dilmen şu ifadeleri kullandı;

-Evet! Kulüpler biraz daha fazla kazanabilir! Hatta İspanya ve İtalya süper kupa ve ülkelerinin kupa finallerini Suudi Arabistan'da oynamak için uzun süreli anlaşmalar yaptı. Bizde Kulüpler Birliği ve TFF olarak böyle bir uygulamaya geçebiliriz. Biliyorum, sözlü de olsa Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri TFF'ye tamam demiş! Ancak! Tekrar yineliyorum, bu yıl ekonomik düşünülecek bir yıl değil!

-İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda veya İzmir Atatürk Stadyumu'nda Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali oynanmalı! Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının son günlerinde TARİHİ BİR HİKAYEYİ kaçırmayalım! Hani özledik ya! Yarı-yarıya tribünleri! İşte fırsat! Hatta! Tüm gelirleri de DEPREM bölgelerine bağışlansın. Cumhuriyetimizin 100. yılına da bu yakışır!

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