Rıdvan Dilmen'in Erdoğan'la fotoğraf çekilmek için neden yarıştığı ortaya çıktı

TFF'de Haziran ayında yapılacak seçimlerde resmi olarak Başkan Mehmet Büyükekşi dışında adaylığını koyan yok.

Ancak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF'nin aktüel asbaşkanı Murat Aksu adaylar arasında yer alıyor.

Fotospor'un haberine göre bunlar dışında yukarıdan sinyal bekleyen bazı isimler var. Bunların başında ise Rıdvan Dilmen geliyor. Daha önce, "Türk futbolunun bana ihtiyacı var" diyen Dilmen, her türlü şartı zorluyor.

Daha önce olduğu gibi buna rağmen kendisine şans gelme ihtimali görülmüyor. Aynı şekilde eğer bu adaylar arasında bir anlaşma olmazsa yukarıdan yine Büyükekşi gibi sürpriz bir adayın daha TFF başkanlığı için adının öne çıkabileceği konuşuluyor.

Tüm bunlar haricinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adnan Polat'ı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu'nu aday gösterme niyeti var. Aynı şekilde Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da bir beklentisi var.