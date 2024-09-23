Rıdvan Mertöz'den memleketi Malatya'ya üçüncü okul

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerin başında gelen Malatya, yaralını sarmaya çalışıyor. Doğa güzellikleri, tarihi yapısı ve tarımsal ürünleriyle öne çıkan dört dörtlük şehir olan Malatya, iş insanlarının desteğiyle ayağa kalkmaya çalışıyor.

Hayırsever iş insanı Rıdvan Mertöz, doğduğu şehir olan Malatya'ya okul yaptırmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu söyleyerek bu hayalini iki sene önce Rıdvan Mertöz Ortaokulu ile gerçekleştirdiğini söyledi.

Mertöz memleketi Malatya’ya desteklerini hiç kesmeden, depremin hemen ardından daha da geniş çaplı projelerle yardımda bulundu.

Mertöz, "Malatya depremden en çok etkilenen yerlerin başında geliyor. Deprem sürecinde şehrimize elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalıştık. Şimdi de yeni bir okul yaptırarak genç nesiller için yeni bir umut ışığı daha yakacağız." dedi.

Rıdvan Mertöz'ün Malatya'ya hediye edeceği üçüncü okul olan Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu'nun protokolü, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in de katıldığı bir törenle imzalandı. Ekimde temeli atılması planlanan okul, 2025’i Ağustosta hazır şekle getirilip yeni eğitim öğretim yılına yetiştirmek için kolları sıvadı.

ELİNİ MALATYA’NIN ÜSTÜNDNE ÇEKMEDİ

Sadece bu projeyle yetinmeyip Malatya’ya desteğini her zaman her alanda devam ettiren Mertöz, yeni bir okul projesi ile birçok çocuğun okuması için canla başla çalışarak bu yolda yeni adımlar attı.

Mertöz, "Hemen ardından yine Malatya'da metruk halde olan bir okulu yeniden yaptırdık ve Rıdvan Mertöz İlkokulu olarak eğitim camiasına hediye ettik. Şimdi de sevgili eşimin adını taşıyan Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu'nu Malatya'ya kazandıracağız. Bildiğiniz gibi Malatya depremden en çok etkilenen yerlerin başında geliyor. Yaşanan deprem felaketinden maalesef şehirdeki bazı eğitim kurumları da etkilendi. Yaptıracağımız bu yeni okulla Malatya'nın eğitim hayatına bir nebze de olsa katkıda bulunmayı ve genç nesillerin daha iyi eğitim almasına katkı sağlamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

110 milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçirilecek okulun sadece öğrencilere geniş ve modern bir eğitim alanı sunmakla kalmayacağını ve buna ek olarak özel donatılı sınıfların da bulunacağını ifade eden Mertöz, öğrencilerin en iyi eğitimi almaları için ellerinden gelenin daha fazlasını yapacaklarını dile getirdi.

EĞİTİM TOPLUM İÇİN EN ÖNEMLİ YATIRIM

Elif Sevinç Mertöz de kendi adını taşıyan bir okulun çok büyük bir gurur olduğunu söyleyerek "Bugün imzaları atılan bu okul, geleceği şekillendirecek gençlerimizin eğitim alacağı, bilgi ve değerlerle donatılacağı bir yuva olacak. Eğitim, toplumun geleceği için en önemli yatırım. Bu nedenle çocuklarımıza en iyi eğitim olanaklarını sunmak ve onların hayatlarına dokunmak aile olarak en büyük arzumuz. Umuyoruz ki bu okuldan çıkacak çocuklarımız yarının liderleri, bilim insanları ve toplumun mimarları olacak, ülkemize önemli katkılar sağlayacak." ifadelerine yer verdi.