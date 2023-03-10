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Milli futbolcu Rıdvan'dan iyi haber

İskoçya Ligi ekiplerinden Glasgow Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, sahalara geri dönmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 16:58
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Rıdvan Yılmaz geri dönüyor

Milli futbolcu Rıdvan'dan iyi haber
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İskoç basınında yer alan haberlere göre; bu sezon toplamda 6 ay sahalardan uzak kalan Rıdvan, sakatlık sürecini geride bıraktı.

Forma giymeye hazır olduğu belirtilen genç sol bekin, hafta sonu oynanacak olan Raith Rovers mücadelesinde forma giyebileceği öğrenildi.

Rıdvan Yılmaz son olarak 1 Kasım 2022 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ajax mücadelesinde sahada yer almıştı.

Sezon başında 4 milyon euroya Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan 21 yaşındaki Rıdvan, bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 1 asistle oynadı.

 

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