Rıdvan Yılmaz ve Orkun Kökçü yenişemedi. Halil Umut Meler'in yönettiği maçta 6 gol vardı

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Rıdvan Yılmaz ve Orkun Kökçü yenişemedi. Halil Umut Meler'in yönettiği maçta 6 gol vardı
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maç oynandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağı, bugün oynanan 7 maçla tamamlandı.

Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede; Milan, Slavia Prag'ı 4-2 yendi.

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Rangers ise Benfica ile 2-2 berabere kaldı. Benfica'da; Orkun Kökçü maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Son 16 turu rövanş karşılaşmaları, 14 Mart'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere): 1-5

Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere): 4-0

Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-2

Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya): 4-0

Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya): 2-2

Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere): 1-0

Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya): 4-2

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