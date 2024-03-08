Rıdvan Yılmaz ve Orkun Kökçü yenişemedi. Halil Umut Meler'in yönettiği maçta 6 gol vardı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağı, bugün oynanan 7 maçla tamamlandı.
Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede; Milan, Slavia Prag'ı 4-2 yendi.
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Rangers ise Benfica ile 2-2 berabere kaldı. Benfica'da; Orkun Kökçü maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Son 16 turu rövanş karşılaşmaları, 14 Mart'ta oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere): 1-5
Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere): 4-0
Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-2
Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya): 4-0
Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya): 2-2
Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere): 1-0
Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya): 4-2
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