Rıdvan Yılmaz'a sakatlık şoku

Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş’tan ayrılarak İskoç ekibi Glasgow Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz’dan üzücü bir haber geldi.
SAHALARDAN 10 GÜN UZAK KALACAK
Rangers’ın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda Servette ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Michael Rıdvan Yılmaz’ın sahalarda 10 gün uzak kalacağını ifade ederek, ''Rıdvan Yılmaz'ın ufak bir sakatlığı var Morton maçında sahalara dönecek'' dedi.
PERFORMANSI
22 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz sezon İskoçya temsilcisinde çıktığı 15 maçta 3 asist kaydetti.