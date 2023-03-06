Diyanet’in vatansever ilk başkanı Rifat Börekçi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş sürecinde

Millî Mücadele bünyesinde Mustafa Kemal Paşa’ya

bir din bilgini olarak en önemli ve en güçlü desteği

Mehmet Rifat Efendi (Börekçi) verdi.

5 Eylül 1919'da Ankara'nın ileri gelenleri

Padişah Vahdettin'e telgraf çekip hem Kurban Bayramı'nı tebrik etmek,

hem de Ankara Valisi Muhittin Paşa'yı şikâyet etmek istemişlerdi.

Ancak Sadrazam Damat Ferit,

“Padişahla doğrudan doğruya görüşülemeyeceği”

gerekçesiyle telgrafı kabul etmemişti.

Buna çok kızan Müftü Rıfat Efendi ve Ankaralılar,

İstanbul'a çektikleri başka bir telgrafla

“Padişah ve onun hükümetini tanımadıklarını” bildirmişlerdi.

Bu olaydan sonra Rıfat Efendi, bir anlamda padişaha isyan edip

tamamen Kuvayı Milliye saflarına geçmişti.

Ankara Müdaafa-i Hukuk Cemiyeti 29 Ekim 1919’da

Müftü Mehmet Rifat Efendi’nin başkanlığında kuruldu.

Rifat Efendi, vilayete bağlı liva ve kazalarda da cemiyeti teşkilatlandırdı.

Ayrıca Ankara'da bir gönüllü alay kurulmasına öncülük etmişti.

O sırada Milli Mücadele'ye karşı çalışan

Ankara Valisi Muhittin Paşa

28 Ekim 1919'da Kuvayı Milliyecilerce tutuklanıp İstanbul'a gönderilmişti.

İstanbul Hükümeti, onun yerine Ziya Paşa'yı

Ankara'ya vali tayin etmişti.

Ancak Ankara Müftüsü Rıfat Efendi,

bu yeni valiyi bir mektupla tehdit etmişti.

Eskişehir'e kadar gelen Ziya Paşa,

hocanın tehdidi üzerine oradan geriye dönmek zorunda kalmıştı.

Atatürk, Nutuk'ta Ankara Müftüsü Rıfat Efendi'nin

bu direnişinden övgüyle söz eder.

Heyet-i Temsiliye ve Mustafa Kemal Paşa’yı Ankara’ya davet etti.

Mustafa Kemal Paşa Ankara’ya 27 Aralık 1919’da geldi.

Rıfat Efendi, “Hoş geldiniz, safa geldiniz.

Kademler getirdiniz. Memleketimizi aydınlattınız.

Canla başla sizinle beraberiz” diyerek Atatürk'ü karşılamıştı.

Ağır bir yokluğun olduğu o günlerde Mustafa Kemal Paşa ve

arkadaşlarının Ankara’ya gelişlerinin ilk haftasında önderliğini

Müftü Mehmet Rifat Efendi’nin yaptığı bağış toplama faaliyetlerinin sonucunda

Ankaralılar 46500 Lira toplayıp Heyet’e teslim etti.

Ayrıca, Rifat Efendi kendisi ve eşi için cenaze ve defin

masraflarını karşılamak üzere muhafaza ettiği

1000 Lira’yı Mazhar Müfid’e (Kansu) teslim etti.

Kansu hatıralarında daha sonra bu olayı kaleme almış,

o görüşmeyi tüm detaylarıyla anlatmıştır.

Kansu ayrıca Milli Mücadele için yola çıkan

Gazi Paşa ve arkadaşları hakkındaki idam fermanına

Börekçi’nin karşı bir fetva yazdığını da şu cümlelerle anlatıyor:

"Müftü Efendi’yi Mustafa Kemal Paşa çok severdi.

İstanbul’un “huruç alessultan” (Padişah’a isyan) fetvasıyla

idamımıza hüküm verdiği zaman bunu cerh ve reddeden bir fetvayı

Müftü Efendi topladığı ulema ile müzakere ederek vermişti.

Paşa da, Rifat Efendi’ye Diyanet İşleri Reisi iken

her hafta yaver gönderir, bir arzusu olup olmadığını sordururdu.

Resmî otomobili yok iken bir otomobil tahsis ettirmişti."

Mehmet Rifat Efendi’nin Millî Mücadeledeki asıl anılması ve

Milletçe minnet ile yad edilmesi gereken hizmeti,

Millî Mücadelenin doğru ve bu mücadeleye katılmanın

her Türk üzerinde bir borç olduğu yönündeki fetvasıdır.

30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra

Türk topraklarında başlayan düşman işgalleri üzerine

Anadolu’da Millî Mücadelenin kıvılcımları tutuşmaya,

kalplerde ateş yanmaya başlamıştı.

Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da

Samsun’a çıkmasından itibaren ise vilayetler arasında iletişim ve

iş birliği sağlanarak merkezî nitelik kazanma yoluna girmişti.

Bu durumdan İstanbul’daki hükûmet rahatsızlık duymakta idi.

Öyle ki İstanbul’un 16 Mart 1920’de İtilaf Devletlerince

işgal edilmesinin ardından Damat Ferit Paşa Hükümeti

bu rahatsızlığı Millî Mücadelede yer alan komutanların

bu görevlerinden azline ve tutuklanarak İstanbul’a getirilmesine

emir vermeye ve hatta iki bin kişilik Kuvay-ı İnzibatiye adıyla

özel bir birlik teşkil ederek üzerlerine yürümeyi tasarlamaya kadar işi azıtmıştı.

Bu konuda dini kullanmaktan da geri durmayan hükümet

bir fetva yayınlanmasını istemiş, Dürrizade Abdullah

bu fetvayı vereceğini söyleyince Şeyhülislamlığa tayin edilmiş ve

Damat Ferit Paşa Hükûmeti de böylelikle kurulmuştur.

Dürrizade, hükümetin kurulduğu gün yani 5 Nisan 1920’de

Mustafa Kemal Paşa’nın katline ve

11 Nisan 1920’de de Millî Mücadele hakkında fetva verdi.

Anadolu’daki Millî Mücadele harekâtının Padişah ve

Halife’ye karşı bir isyan olduğu, bu harekâtın içinde bulunanlara karşı

saldırı yapılmasının gerekli olduğu,

yakalandıklarında öldürülmelerinin dinen vacip olduğu,

bu mücadelede öldürülürler ise şehit olacakları” ileri sürülmüştü,

gazetelerde yayımlanmış, ayrıca Anadolu’da İngiliz ve

Yunan uçakları ile ve bir kısım kendini bilmez kişiler tarafından halka dağıtılmıştı.

Bu vahim gelişme Türk Milleti’nin şahlanışının

daha ilk membaında boğulması sonucunu doğuracaktı.

İşte tam bu sırada meseleyi bütün yönleriyle ele alarak

İslam dininin doğru hükmünün ortaya konulması ve

Millete duyurulması gerekiyordu.

Bu yüce görevi Ankara Müftüsü Mehmet Rifat Efendi

bizzat kendi kalbinin sesiyle yerine getirmiştir;

hem İslam dini, hem akıl ve mantık ve hem de siyaset bakımından

tüm zamanların şaheseri olarak görülmesi gereken “Fetva”yı

Ankara’da bulunan beş müftü, dokuz müderris ve medrese müdürü ile

altı kişilik ilmiye sınıfından müteşekkil toplam 20 zevat ile hazırlamıştır.

Bu “fetva” 19-22 Nisan 1920 tarihlerinde Öğüt, İrade-i Millîye ve Açık Söz başta

Millî Mücadeleye destek veren gazetelerde yayımlanmıştır.

“Fetva”, Mustafa Kemal Paşa’nın emirleri ile bütün yurt sathına gönderilmiş,

yerel gazetelerde yayımlanmış ve ayrıca

İstanbul’da yayımlanan gazetelerde de yayımlatılmıştır.

Bu “fetva” ellerine ulaşınca Anadolu’nun çeşitli vilayet ve

kaza müftüleriyle din bilginlerinden davaya inanan yüz elli ikiyi aşkın

zevat tarafından “yukarıdaki kıymetli fetva yüce şeriata uygundur” sözleriyle tasvip ve

tasdik edildiği Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 5 Mayıs 1920 tarihli sayısında duyurulmuştur.

Bu “fetva” üzerine Ankara Müftüsü Mehmet Rifat Efendi,

Damat Ferit Paşa Hükûmeti tarafından müftülük görevinden azledilmiş,

idamına karar verilmiş ve idamın infazı için yakalanarak

İstanbul’a getirilmesi istenmiştir.

Bu karar Padişah Vahdettin tarafından 15 Haziran 1920’de

“yakalandığında muhakeme edilmek üzere” onaylanmıştır.

İstanbul Hükûmeti’nin ve İslam Halifesi olan Padişah’ın bu emri yani,

bir Müftünün görevinden azledilerek idam edilmesi emri,

Osmanlı Halifelik tarihinde ilk ve son emir olarak tarihe geçmiştir.

23 Nisan 1920’de Müftü Efendi’nin de içinde yer aldığı

Hey’et-i Temsiliye üyelerince Cuma namazını ve ardından

Hacı Bayramı Veli’nin türbesinde yapılan duayı müteakiben Ankara’da açılmış

bulunan Büyük Millet Meclisi tarafından

Ankara Müftülüğü görevinde tutulmuştur.

Mehmet Rifat Efendi 31 Mart 1924’te Cumhuriyet kurumu olarak kurulan

Diyanet İşleri Reisliği’ne ilk Diyanet İşleri Reisi olarak atandı.

Bu görevinde iken Ekim 1930’da 65 yaşını doldurunca

hizmetinden, yetenek ve uzmanlığından yararlanmak üzere

Bakanlar Kurulu’nun 22 Ekim 1930 tarih ve 10112 sayılı kararnamesi ile

görevine devamı kararlaştırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı görevini vefat ettiği

5 Mart 1941’e kadar sürdürdü.

Rıfat Börekçi Atatürk ile arasındaki samimiyeti şöyle anlatıyor:

“Ata'nın huzuruna geldiğimde beni ayakta karşılardı…

‘Paşam beni mahcup ediyorsunuz' dediğim zaman

‘Din adamlarına saygı göstermek Müslümanlığın icaplarındandır' buyururlardı.

Atatürk şahsi çıkarları için kutsal dinimizi siyasete alet eden

cahil din adamlarını sevmezdi.”

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Kaynaklar:

ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk, Haz. Zeynep Korkmaz, Cilt I-II.

AYBARS, Ergün, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Cilt I, İzmir 1987.

BAYKARA, Tuncer, Millî Mücadele, Ankara 1985.

KANSU, Mazhar Müfit, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, Cilt II, Ankara, 1968.

KUTAY, Cemal, Kurtuluşun ve Cumhuriyetin Manevi Mimarları, Ankara 1973.

SARIKOYUNCU, Ali, Millî Mücadelede Din Adamları, Cilt I İkinci Bölüm, Cilt II, Ankara 1997.

SELEK, Sabahattin, Millî Mücadele, Cilt II, İstanbul 1982.

TBMM Zabıt Ceridesi, c.I, s.92.

SARIKOYUNCU, age, s. 168. Enver Behnan Şapolyo, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, s. 352.

ERCÜMENT DEMİRER, Din Toplum ve Atatürk, s.10.