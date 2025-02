Rihanna’dan annelik hakkında samimi açıklamalar

Rihanna, 2022 Mayıs ayında ASAP Rocky ile ilk oğlu RZA’yı dünyaya getirdi ve 2023 Ağustos’ta ikinci oğlu Riot’u kucakladı. Ünlü şarkıcı, annelik ve çalışma hayatı arasında denge kurarken yaşadığı suçluluk duygusunu samimiyetle paylaştı. Rihanna ABD medyasına verdiği röportajda “Hayatımda aldığım her karar çocuklarım etrafında şekilleniyor. Ancak sevdiğim her şey onlardan beni çalıyormuş gibi hissediyorum” dedi.

Rihanna, her eyleminin ve kararının oğulları RZA ve Riot’a odaklandığını ve bu durumun hayatındaki her taahhüdü büyük bir dikkatle planlamasına yol açtığını açıkladı. Anne olmakla birlikte sanatçı kimliği arasında sürekli bir denge kurmaya çalıştığını belirten Rihanna, “Bir yere gitmek için bir şeylerin sürekli fedakarlık yapılması gerektiğini hissediyorsunuz. Orada olduğunuzda ise yüzde yüz olamıyorsunuz çünkü başka bir şey sürekli kafanızda oluyor” dedi. Bu içsel mücadele, ona daha fazla suçluluk duygusu katmış durumda.

Rihanna, annelik hayatında konforu seçiyor

KENDİNE GÜVENMEKTE ZORLUK ÇEKİYOR

Rihanna, “İnsanları hayal kırıklığına uğratmayı sevmem, ama aslında çoğu zaman bu hayal kırıklığını kendime yaşatıyorum. Bu da demek oluyor ki bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Ama her şey aynı anda döngüde ve bunu sürekli kendime hatırlatmam gerekiyor; çünkü bunu ben istedim, seviyorum ve bununla mutlu oluyorum” diyerek, annelik ve kariyerin zorlu denklemini kurmaya çalıştığını belirtti. Rihanna, her durumda kendisini suçlu hissetmeden, her şeyin bir arada yapılabileceğini ve bu şekilde kendini tatmin edebileceğini keşfetmeye çalışıyor.

ÇALIŞAN ANNELERİN ZORLUKLARI

Birçok ünlü anne, annelikle iş hayatı arasında denge kurma mücadelesini açıkça paylaşmışken, Rihanna da bu konuda en samimi açıklamaları yapanlardan biri oldu. Özellikle annelik sorumluluklarının yoğunluğu, kariyerine devam etmeyi zorlaştıran bir faktör olarak öne çıkıyor. Rihanna, "Çalışan annelerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, kendilerine vakit ayıramamaları ve bunu da suçlulukla karıştırmalarıdır" diyerek, anne olmanın getirdiği sorumluluklar ile kariyer arasında bir denge kurmanın ne kadar zor olduğunu vurguladı.

Rihanna'nın açıklamaları, yalnızca ünlü isimler için değil, her yaştan ve meslekten kadın için geçerli bir soruna parmak basıyor. Annelikle birlikte gelen yükler, kadınların kariyer hedeflerine odaklanmalarını zorlaştırabiliyor ve bu da psikolojik olarak bir baskı yaratabiliyor.

KARİYER VE AİLE ARASINDA DENGE ARAYIŞI

Rihanna'nın annelikle iş hayatını nasıl dengelemeye çalıştığı, pek çok annenin yaşadığı bir mücadeleyi gözler önüne seriyor. "Her zaman bir şeylerden fedakarlık yapmanız gerektiğini hissediyorsunuz. Ama bu, aynı zamanda başarılarınızı daha anlamlı kılacak bir deneyim. Bu yüzden bir denge kurmak ve her iki dünyada da kendinizi tam anlamıyla var hissetmek önemli" diyor Rihanna.

Annelik ve iş dünyası arasında denge kurarken hissettiği suçluluk duygusuyla mücadele eden Rihanna, kendi hayatını değiştirme kararlılığı ile örnek teşkil ediyor. Bu, yalnızca ünlülerin değil, her gün annelik ve kariyer arasında gidip gelen kadınların deneyimlediği evrensel bir duygu.