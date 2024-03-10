Rihanna'nın 13,8 milyon dolarlık malikanesi ortaya çıktı

Rihanna'nın 13,8 milyon dolarlık malikanesi ortaya çıktı
Kaynak: Haber Merkezi
Rihanna ve A$AP Rocky'nin Hollywood'da Beverly Hills'deki malikaneleri görenlerin gözlerini kamaştırıyor.
1/9
Rihanna'nın 13,8 milyon dolarlık malikanesi ortaya çıktı 1

Rihanna ve A$AP Rocky, iki çocukları RZA ve Riot Rose ile birlikte Hollywood'da Beverly Hills semtinde 13,8 milyon dolarlık bir malikânede yaşıyorlar.

2/9
Rihanna'nın 13,8 milyon dolarlık malikanesi ortaya çıktı 2

Çiftin muhteşem evi, diğer birçok ünlünün de tercih ettiği varlıklı Postane semtinde yer alıyor ve oldukça tenha bir çıkmaz sokakta bulunuyor.

3/9
Rihanna'nın 13,8 milyon dolarlık malikanesi ortaya çıktı 3

Rihanna, beş yatak odalı ve yedi banyolu evi Aralık 2021'de satın aldı. Evin, 1930'larda inşa edilmiş olmasına rağmen, Rihanna tarafından satın alındıktan sonra baştan aşağı yenilendi.

4/9
Rihanna'nın 13,8 milyon dolarlık malikanesi ortaya çıktı 4

Malikanenin bulunduğu arazi, tamamlanmış bir şekilde yüzme havuzu, kulübe alanı, birkaç ateş çukuru, misafir evi ve daha fazlasını içeriyor.

5/9
Rihanna'nın 13,8 milyon dolarlık malikanesi ortaya çıktı 5

Malikane, 21.958 metrekarelik geniş bir arazide yer alıyor ve gurme şef mutfağından, spor ve sinema salonuna, yüzme havuzlarına, sonsuzluk havuzuna kadar birçok lüks özelliği barındırıyor.

6/9
Rihanna'nın 13,8 milyon dolarlık malikanesi ortaya çıktı 6
7/9
Rihanna'nın 13,8 milyon dolarlık malikanesi ortaya çıktı 7
8/9
Rihanna'nın 13,8 milyon dolarlık malikanesi ortaya çıktı 8
9/9
Rihanna'nın 13,8 milyon dolarlık malikanesi ortaya çıktı 9
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Pınar Altuğ'dan kıyafetini beğenmeyen takipçisine olay yanıt
Pınar Altuğ'dan kıyafetini beğenmeyen takipçisine olay yanıt
92 yaşındaki milyarder ünlü biyologla evleniyor. Herkes gelini merak ediyor
92 yaşındaki milyarder ünlü biyologla evleniyor. Herkes gelini merak ediyor
Forbes Dergisi açıkladı: İşte Dünyanın en çok kazanan oyuncuları
Forbes Dergisi açıkladı: İşte Dünyanın en çok kazanan oyuncuları
Kobra Murat'ın gençlik görüntüleri ortaya çıktı. Gören bu Kobra Murat mı dedi
Kobra Murat'ın gençlik görüntüleri ortaya çıktı. Gören bu Kobra Murat mı dedi
Şöhreti bırakıp doğaya çekilen ünlü manken tarlada çalışmaya başladı
Şöhreti bırakıp doğaya çekilen ünlü manken tarlada çalışmaya başladı
Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber
Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber