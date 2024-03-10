Rihanna'nın 13,8 milyon dolarlık malikanesi ortaya çıktı

Rihanna ve A$AP Rocky, iki çocukları RZA ve Riot Rose ile birlikte Hollywood'da Beverly Hills semtinde 13,8 milyon dolarlık bir malikânede yaşıyorlar.
Çiftin muhteşem evi, diğer birçok ünlünün de tercih ettiği varlıklı Postane semtinde yer alıyor ve oldukça tenha bir çıkmaz sokakta bulunuyor.
Rihanna, beş yatak odalı ve yedi banyolu evi Aralık 2021'de satın aldı. Evin, 1930'larda inşa edilmiş olmasına rağmen, Rihanna tarafından satın alındıktan sonra baştan aşağı yenilendi.
Malikanenin bulunduğu arazi, tamamlanmış bir şekilde yüzme havuzu, kulübe alanı, birkaç ateş çukuru, misafir evi ve daha fazlasını içeriyor.
Malikane, 21.958 metrekarelik geniş bir arazide yer alıyor ve gurme şef mutfağından, spor ve sinema salonuna, yüzme havuzlarına, sonsuzluk havuzuna kadar birçok lüks özelliği barındırıyor.