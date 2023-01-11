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Rinoplasti işlemi nasıl yapılır? Ameliyatsız burun estetiği olur mu?

Nefes almayı iyileştirmek ve burnun şeklini değiştirmek için yapılan Rinoplasti ameliyatı sık yapılan burun ameliyatlarındandır. Burun kemiği kırılmadan gerçekleştirilen Rinoplasti ameliyatına ve kemik kırılmadan yapılan burun ameliyatlarına dair pek çok bilgi merak ediliyor. Peki, Rinoplasti işlemi nasıl yapılır? Ameliyatsız burun estetiği olur mu?

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 17:30
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Rinoplasti işlemi nasıl yapılır? Ameliyatsız burun estetiği olur mu?

Rinoplasti işlemi nasıl yapılır? Ameliyatsız burun estetiği olur mu?
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Rinoplasti ameliyatında yüz hatlarınız, burnunuzun üzerindeki cildi ve neleri değiştirmek istediğinizi dikkate alınmaktadır. Pek çok dikkat edilmesi nokta olan Rinoplasti ameliyatında öncesinde doktorunuzla konuşarak burun estetiği ve Rinoplasti operasyonu hakkında bilgi almanız gerekmektedir. Peki, Rinoplasti işlemi nasıl yapılır? Ameliyatsız burun estetiği olur mu?

Rinoplasti, burnun şeklini değiştiren bir ameliyattır. Rinoplastinin asıl amacı, nefes almayı iyileştirmek ve burnun görünümünü değiştirmektir. Rinoplasi çoğu zaman bu iki durumu da aynı anda iyileştirmeye yarayabilir.

Burnun üst kısmı kemikten, alt kısmı ise kıkırdaktan oluşur. Rinoplasti kemik, kıkırdak, deri veya üçünü birden değiştirebilir. Rinoplastinin sizin için uygun olup olmadığı ve neler sağlayabileceği konusunda cerrahınızla konuşmanız gerekir.

Rinoplasti planlanırken, cerrahınız diğer yüz hatlarınızı, burnunuzun üzerindeki cildi ve neleri değiştirmek istediğinizi dikkate alacaktır. Ameliyat düşünceniz varsa cerrahınızla görüşüp en uygun tedavi planını oluşturabilirsiniz.

RİNOPLASTİ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Rinoplasti, ameliyatınızın ne kadar karmaşık olduğuna ve cerrahınızın neyi tercih ettiğine bağlı olarak, sedasyon veya genel anestezi ile lokal anestezi gerektirir. Hangi tip anestezinin sizin için en uygun olduğunu ameliyattan önce doktorunuzla planlamanız gerekir.

Sedasyon ile lokal anestezi genellikle ayakta tedavi ortamında kullanılır. Vücudunuzun belirli bir bölgesi ile sınırlı tutulur. Doktorunuz burun dokularınıza ağrı kesici bir ilaç enjekte eder ve intravenöz bir hattan enjekte edilen ilaçla sizi sakinleştirir. Bu sizi halsiz yapar ama tam olarak uyutmaz.

Rinoplasti, burnunuzun içinde veya burnunuzun tabanında, burun delikleriniz arasında küçük bir dış kesik (insizyon) yoluyla yapılan yöntemdir. Rinoplasti işlemi burun kemiği kırılmadan yapılabilen bir işlemdir.

Cerrahınız, burun kemiklerinizin veya kıkırdaklarınızın şeklini, ne kadar alınması veya eklenmesi gerektiğine, burnunuzun yapısına ve mevcut malzemelere bağlı olarak birkaç şekilde değiştirebilir.

Operasyon tamamlandıktan sonra cerrah burun derisini ve dokusunu yerine oturtur. Kesileri de hiçbir iz kalmayacak şekilde diker.

Burnun iki tarafı arasındaki duvar bükülmüş veya eğri ise, cerrah nefes almayı iyileştirmek için bunu da düzeltebilir.

RİNOPLASTİ AMELİYATINDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER NELER?

Ameliyattan sonra, kanama ve şişlik oluşumunu en aza indirmek için başınız göğsünüzden yukarıda olacak şekilde yatakta dinlenmeniz gerekir. Ameliyat sırasında burnunuzun içine takılan ateller nedeniyle burnunuz tıkalı olabilir.

Çoğu durumda, iç pansumanlar ameliyattan bir hafta sonra alınır. Doktorunuz ayrıca koruma ve destek için burnunuza atel bantlar takar. Genellikle yaklaşık bir hafta boyunca bu bantlar yerinde kalır.

Ameliyat sonrası yapılan pansuman çıkarılıp temizlendikten sonra hafif kanama görülebilir. Doktorunuz, drenajı emmek için burnunuzun altına bir damlama pedi yerleştirir.

Doktorunuz kanamayı ve şişliği en aza indirmenizi sağlayabilmek için size birtakım önerilerde bulunacaktır:

• Spor ve koşu gibi durumları bir süre erteleyin,

• Burnunuzu sümkürmeyin ve temizlemeye çalışmayın,

• Yüksek lifli gıdalar tüketin ve kabız olmamaya özen gösterin,

• Aşırı mimik kullanmayın,

• Dişlerinizi fırçalarken çok nazik olun,

• Önden bağlanan düğmeli ve fermuarlı giysileri tercih edin.

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