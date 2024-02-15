Risk altında ekmek mücadelesi

Kaynak: İHA
Risk altında ekmek mücadelesi
Kahramanmaraş depremlerinde, hasar gören Malatya’da esnaf, ağır hasarlı binalarda ki dükkanlarında üretim yaparak adeta ölümle yüz yüze geliyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerinde etkilenen illerden biri olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki Küçük Sanayi Sitesi de büyük hasarlar aldı.

Yaklaşık 53 bin binaya sahip olan Malatya'da 2 bin 285 bina yıkıldı. 8 bin 137 bağımsız bölüm, bu binalarla birlikte enkaza döndü. Toplam yıkılacak, ağır hasarlı bina sayısı ise 13 bin 860 olarak belirtilmektedir.

Esnaflar, birkaç gün önce meydana gelen depremde, 6 dükkanın içinde yer aldığı bir bloğun çöktüğü sanayide benzeri riskleri yaşamak istemediklerini ve kötü bir tabloyu gözler önüne serdiğini belirtti.

Dükkanı ağır hasar alan Fevzi Yasak, ”Giderimiz çok gelirimiz yok. Dükkanlarımız ağır hasarlı. Karşı blokta geçtiğimiz günlerde çökme oldu. böyle bir durumu yaşamak istemiyoruz“ diye konuştu.

Başka bir esnaf Şahin Doğan ise “14 yıldır burada esnaflık yapıyoruz. Esnaf arkadaşların bulunduğu 16 dükkan çöktü. Şimdi büyük hasar taşıyan işyerlerimizde çalışmalarımıza sürdürüyoruz” dedi.

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