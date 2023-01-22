22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İslam Memiş'ten flaş altın uyarısı. Riske girmeye gerek yok

İslam Memiş'ten flaş altın uyarısı. Riske girmeye gerek yok

Piyasaların bir bileni İslam Memiş, altın ve gümüş için çarpıcı uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 19:02
Takip Et

Riske girmeye gerek yok. İslam Memiş'ten flaş altın uyarısı

İslam Memiş'ten flaş altın uyarısı. Riske girmeye gerek yok
+
Aa
-

Altın ve para piyasalarının bir bileni İslam Memiş, yatırımcılara yeni uyarılarda bulundu.

btchaber'deki yazısında, "Geçen hafta “Altın ve gümüş yatırımcısı dikkat, alım için bekleyenler acele etmemeli” uyarım vardı. Aynı uyarım geçerli!" ifadelerini kulanan Memiş, şunları söyledi:

"Yani, altın ve gümüş fiyatları ons bazında riskli yerlerde dolaşıyor.
Bu aralar “Ons” bazlı düşüşler sert olabilir."

Beklediğimiz seviyelerde bir değişiklik yok. xau/usd = 1.920-1.905-1.895-1.850
Hatta 1.850 dolar aşağı yönlü sarkarsa 1.835 dolar seviyesi bile test edilebilir.
Kısa vadede düşüşler, teknik düzeltmeler olarak kayıtlara geçer. Yıl içerisinde 2.350-2.500-2.650 dolar seviyelerini beklemeye devam ediyorum.

Gram/TL kısmında sorun yok. Geride bıraktığımız haftada Kapalıçarşı’da 1.192 lira seviyesini gördük.
Hedef kısa vade için 1.200-1.228 lira aralığı. Yıl içerisinde 1.450-1.650 lira aralığı.

Ancak buralardan ekranlarda 1.120 lira, serbest piyasalarda 1.140 liraya gerileyebilir. Alım için fırsat kollayanlar için zaman gelmek üzere. Satış için de ihtiyaç olmaması durumunda acele edilmemeli.

Çünkü makas aralığı, alım-satım için uygun olmaz. Riske girmeye gerek yok.

Memiş Gümüş ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, önümüzdeki haftalara dikkat çekti.

Memiş şu ifadeleri kullandı:

Gümüş için alım fırsatı yollayanlar, satış için bekleyenler yine önümüzdeki haftalara odaklanmalı. Hem ons, hem de gram bazlı alım fırsatları olacağını söyleyebilirim. 23,50-22,80 dolar aralığı çalışabilir. Gram tarafında ise 13-15 lira aralığını takip edeceğim. 2023’te de gram bazlı altından fazla getirisi olacağından şüphem yok. Önümüzde 11 ay var. Onlarca kez dalgalanma göreceğiz. Sonuç kısmında gümüş, son üç yıldır olduğu gibi farkını ortaya koyar. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
2
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
3
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
4
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
5
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
6
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
7
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
﻿Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
﻿Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
﻿İngiltere sağlık krizini aşamıyor
﻿İngiltere sağlık krizini aşamıyor
﻿İngiltere sağlık krizini aşamıyor
﻿İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
﻿İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
﻿İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
﻿ABD’de silahlı saldırıda can kaybı 10’a yükseldi
﻿ABD’de silahlı saldırıda can kaybı 10’a yükseldi
﻿ABD’de silahlı saldırıda can kaybı 10’a yükseldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.