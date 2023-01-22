İslam Memiş'ten flaş altın uyarısı. Riske girmeye gerek yok

Altın ve para piyasalarının bir bileni İslam Memiş, yatırımcılara yeni uyarılarda bulundu.

btchaber'deki yazısında, "Geçen hafta “Altın ve gümüş yatırımcısı dikkat, alım için bekleyenler acele etmemeli” uyarım vardı. Aynı uyarım geçerli!" ifadelerini kulanan Memiş, şunları söyledi:

"Yani, altın ve gümüş fiyatları ons bazında riskli yerlerde dolaşıyor.

Bu aralar “Ons” bazlı düşüşler sert olabilir."

Beklediğimiz seviyelerde bir değişiklik yok. xau/usd = 1.920-1.905-1.895-1.850

Hatta 1.850 dolar aşağı yönlü sarkarsa 1.835 dolar seviyesi bile test edilebilir.

Kısa vadede düşüşler, teknik düzeltmeler olarak kayıtlara geçer. Yıl içerisinde 2.350-2.500-2.650 dolar seviyelerini beklemeye devam ediyorum.

Gram/TL kısmında sorun yok. Geride bıraktığımız haftada Kapalıçarşı’da 1.192 lira seviyesini gördük.

Hedef kısa vade için 1.200-1.228 lira aralığı. Yıl içerisinde 1.450-1.650 lira aralığı.

Ancak buralardan ekranlarda 1.120 lira, serbest piyasalarda 1.140 liraya gerileyebilir. Alım için fırsat kollayanlar için zaman gelmek üzere. Satış için de ihtiyaç olmaması durumunda acele edilmemeli.

Çünkü makas aralığı, alım-satım için uygun olmaz. Riske girmeye gerek yok.

Memiş Gümüş ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, önümüzdeki haftalara dikkat çekti.

Memiş şu ifadeleri kullandı:

Gümüş için alım fırsatı yollayanlar, satış için bekleyenler yine önümüzdeki haftalara odaklanmalı. Hem ons, hem de gram bazlı alım fırsatları olacağını söyleyebilirim. 23,50-22,80 dolar aralığı çalışabilir. Gram tarafında ise 13-15 lira aralığını takip edeceğim. 2023’te de gram bazlı altından fazla getirisi olacağından şüphem yok. Önümüzde 11 ay var. Onlarca kez dalgalanma göreceğiz. Sonuç kısmında gümüş, son üç yıldır olduğu gibi farkını ortaya koyar.