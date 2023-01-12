12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Riskli gruplara grip aşısı uyarısı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Dilek Yekenkurul, riskli gruplara gribal enfeksiyonlara karşı aşı olma uyarısı yaptı. Yekenkurul, yaptığı yazılı açıklamada, gribi, influenza virüsünün neden olduğu bir solunum yolu enfeksiyonu olarak tanımlayarak, bunun boğaz, burun ve bazen akciğerlere yerleşip enfeksiyona neden olabildiğine dikkati çekti.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 15:57
Takip Et

Riskli gruplara grip aşısı uyarısı yapıldı

Riskli gruplara grip aşısı uyarısı
+
Aa
-

Son günlerde grip enfeksiyonunun yaygın olarak görüldüğüne işaret eden Yekenkurul, "Kış mevsiminde; açık alanların tercih edilmemesi, soğuk havada burun epitelinde virüslerin hızlı çoğalması, kapalı ve kalabalık ortamlarda sık bulunma, güneş ışınlarının azalması, odaların sık sık havalandırılmaması gibi nedenlerle sıklıkla RSV (Respiratuar Sinsityal Virus) ve influenza gibi solunum sistemini etkileyen virüsleri görüyoruz." diye konuştu.

Yekenkurul, son dönemde tespit edilmiş yeni bir virüs olmadığını aktararak, "Pandemi döneminde ayrı yaşadığımız için grip gibi viral enfeksiyonları çok görmedik. Bu yüzden vücudumuz alışık olmadığımız bir virüs gibi tepki verebilir ve ağır atlatabiliriz. Ayrıca grip dışında nezle yapan diğer virüsleri de veya Kovid-19 enfeksiyonunu da görebiliyoruz hatta birlikte enfekte edebiliyor. Böyle bir durumda ağır semptomlar oluşabilir." açıklaması yaptı.

Kovid-19'un viral bir hastalık olduğunu ve grip ile benzer semptomlar gösterdiğini belirten Yekenkurul, bu sebeple sadece bulgulara göre tanı koymanın zor olduğunu, aile hekimi, göğüs hastalıkları uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları uzmanı gibi konuyla ilgili bir hekime başvurulması gerektiğini vurguladı. Yekenkurul, influenza virüsünün normalde bağışıklık sistemi tarafından kontrol altına alındığını ancak özellikle kronik hastalıkları olan veya bağışıklık sistemi düşük hastalarda ağır enfeksiyonlara hatta ölümlere sebep olabilen bir virüs olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Bağışıklık sistemi normal olan veya risk faktörü olmayan insanlarda tehlikeli olmayan bir hastalıktır. Baş ağrısı, ateş, kas-eklem ağrısı, öksürük gibi bulgular görülebilir. 5 yaş altı veya 65 yaş üstü kişiler, gebeler, böbrek, kalp, akciğer, karaciğer hastalığı veya diyabet gibi kronik hastalığı olanlar, immün sistemi zayıflatan kronik hastalığı olanlar risk altındadır. Grip diğer bazı hastalıklarla karışabileceği için tanının bir hekim tarafından konulması gerekir. Bu yüzden grip semptomları olan herkes hekime başvurmalıdır. Özellikle risk faktörü olan kişiler veya düşmeyen ateş, nefes darlığı, bilinç bozukluğu, düşkünlük, iyileşememe gibi durumlarda acil olarak başvurulmalıdır."

Gribin aşısı olan bir hastalık olduğuna değinen Yekenkurul, en güzel korunma yolunun aşı yaptırmak olduğunu, grip bulguları olan kişilerin ve etrafındakilerin maske takması, el hijyenine dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
1
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
2
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
3
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Milan'ı 10 kişiyle devirdi. İtalya Kupası'nda Torino çeyrek finale çıktı
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
4
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
5
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Ekonomist Şeref Oğuz’dan bankada parası olanlara uyarı. Bakan Nebati'nin ne zaman karaya oturacağını açıkladı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
6
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Borsa çöktü. Selçuk Geçer anında açıklama yaptı
﻿Zirve Millet İttifakı'na geçti. Cumhur İttifakı'na 2 ilde büyük şok
7
﻿Zirve Millet İttifakı'na geçti. Cumhur İttifakı'na 2 ilde büyük şok
﻿Zirve Millet İttifakı'na geçti. Cumhur İttifakı'na 2 ilde büyük şok
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi geçici 27 personel alacak
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi geçici 27 personel alacak
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi geçici 27 personel alacak
﻿Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapanlar gözaltına alındı
﻿Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapanlar gözaltına alındı
﻿Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapanlar gözaltına alındı
﻿Polisin hırsızları yakaladığı yer şok etti
﻿Polisin hırsızları yakaladığı yer şok etti
﻿Polisin hırsızları yakaladığı yer şok etti
﻿Evinden çıkarken boğazı kesilen 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
﻿Evinden çıkarken boğazı kesilen 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
﻿Evinden çıkarken boğazı kesilen 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.