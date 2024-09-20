Rıza Çalımbay: Basit hatalar yaptık

Rıza Çalımbay, Mersin Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, maçın kendileri için zor geçtiğini belirtti. İlk yarı ve ikinci yarı arasındaki farkı vurgulayan Çalımbay, özellikle ilk yarıda beklenmedik hatalar yaptıklarını ve kötü bir gol yediklerini söyledi. Ancak ikinci yarıya daha agresif çıktıklarını belirterek, her türlü riski aldıklarını fakat son paslarda istedikleri başarıyı yakalayamadıklarını ifade etti.

Çalımbay, "İkinci yarıda Bodrumspor'u sahasından çıkartmadık, ancak gol bulamadık" dedi. Ayrıca, takımın henüz yeni olduğunu ve önlerinde hem milli maç arası hem de BAY haftasının bulunduğunu belirterek, bu süreçleri en iyi şekilde değerlendirip daha iyi bir duruma geleceklerini söyledi. Transfer şanslarının olmadığını da ekleyen Çalımbay, mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalışacaklarını dile getirdi.