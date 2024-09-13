Rıza Çalımbay çok sert tepki verdi: Mesleği bırakırım

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay gazetecilere yaptığı açıklamada Danil Utkin transferinin iptal olmasında kendi payı olduğu yönünde çıkan iddialara yanıt verdi. İddialara sert tepki gösteren Çalımbay, iddianın kanıtlanması durumunda mesleği bırakabileceğini söyledi.

Hatayspor’a başarı getirmek ve takımı ayağa kaldırmak için geldiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, Utkin’in izlenmesinden sonra hem ekonomik olarak hem de oyun planı açısından transferin uygun olmayacağına karar verdiklerini söyledi.

Çalımbay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Taraftarımız merak etmesin, bu niyetteki kişilerin artık bu kapıdan girmesine izin vermeyeceğiz. Yıllardır beraber olduğum ekibimden birinin bahsedildiği şekilde bir davranışı olduğunun ispatlanması halinde teknik direktörlük kariyerime nokta koyacağımı belirtirim. Aksi takdirde tarafıma yöneltilen iddialar buradaki işbirliğinin bozulmasından kaynaklı kuyruk acısıdır ki; tertemiz bir kariyere sahip olan Rıza Çalımbay olarak bundan da gurur duyarım"

“YÖNETİM PULAT İLE YOLLARIN AYRILMASI SONRASI GÖRÜŞMEK İSTEDİ”

Hatayspor’a nasıl geldiğini anlatan Çalımbay, yönetimin eski Teknik Direktör Özhan Pulat ile yolların ayrılması sonrası yönetimin kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Deneyimli teknik adam sözlerine şöyle devam etti:



"Hatayspor yönetimi beni arayarak hocaları ile yolları ayırdıklarını belirtip görüşme talep etmiştir. Bizden önceki teknik adamın fesih sürecinde yaşananlar ya da şehirde ne kadar kaldığı ise bizi ilgilendiren bir durum değildir."