Rıza Çalımbay imzayı atıyor. Taraftarlar şaştı kaldı

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Rıza Çalımbay imzayı atıyor. Taraftarlar şaştı kaldı

Rıza Çalımbay Amedspor'un başına geçiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonu lider tamamlayarak 1. Lig’e yükselen Amedspor’da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

MESUT BAKKAL GÖNDERİLDİ

Yapılan ayrılık açıklamasında, "Futbol A takımımızı 11 yıl aradan sonra şampiyon yapan ve Amedspor tarihine adını altın harflerle yazdıran Mesut Bakkal ile yaptığımız görüşmelerin sonucunda, karşılıklı anlaşarak yeni sezon için anlaşma sağlanamamıştır. Mesut Bakkal'a ve teknik ekibine yaşattıkları şampiyonluk ve verdikleri emekler için içten teşekkürlerimizi sunuyor, kariyerlerindeki başarıların devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bir süredir yeni teknik direktör için arayışlarını sürdüren Diyarbakır ekibi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

AMEDSPOR İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Gürkan Borangil'in haberine göre Amedspor son olarak Beşiktaş’ı çalıştıran Rıza Çalımbay ile anlaşmak üzere.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Rıza Çalımbay ve Amedspor iddilarının çıkması üzerine bazı taraftarlar tepki gösterdi.

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