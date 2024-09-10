Rıza Çalımbay istedi. Fenerbahçe'nin yıldızı geliyor

Art arda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırıp Rıza Çalımbay’ı takımın başına getiren Hatayspor transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Rıza Çalımbay’ın isteği doğrultusuna ön tarafa hızlı bir isim transfer etmek isteyen Akdeniz ekibi flaş bir isme yöneldi.
EMRE MOR HATAY YOLUNDA
Yönetim Fenerbahçe’de Mourinho’nun gözüne giremeyen ve takımdan gönderilmesi istenen Emre Mor için devreye girdi.
Oyuncu ve sarı-lacivertliler ile görüşmeleri olumlu şekilde ilerleten Hatayspor’un imzayı yakın zamanda attırması bekleniyor.
Hatayspor Beşiktaş'tan da Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katarak adından oldukça söz ettirmişti.