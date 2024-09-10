Rıza Çalımbay istedi. Fenerbahçe'nin yıldızı geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Rıza Çalımbay istedi. Fenerbahçe'nin yıldızı geliyor

Emre Mor Hatayspor yolunda.

Art arda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırıp Rıza Çalımbay’ı takımın başına getiren Hatayspor transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Rıza Çalımbay’ın isteği doğrultusuna ön tarafa hızlı bir isim transfer etmek isteyen Akdeniz ekibi flaş bir isme yöneldi.

EMRE MOR HATAY YOLUNDA

Yönetim Fenerbahçe’de Mourinho’nun gözüne giremeyen ve takımdan gönderilmesi istenen Emre Mor için devreye girdi.

Oyuncu ve sarı-lacivertliler ile görüşmeleri olumlu şekilde ilerleten Hatayspor’un imzayı yakın zamanda attırması bekleniyor.

Hatayspor Beşiktaş'tan da Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katarak adından oldukça söz ettirmişti.

emremor.webp

Son Haberler
Adana’da kaçakçılık operasyonu: 207 gözaltı
Adana’da kaçakçılık operasyonu: 207 gözaltı
Morgan Stanley'den euro uyarısı
Morgan Stanley'den euro uyarısı
Huawei'den Apple'a kontra. iPhone 16′ya karşı Mate XT
Huawei'den Apple'a kontra. iPhone 16′ya karşı Mate XT
SpaceX, ilk özel uzay yürüyüşü için Falcon 9 roketini fırlattı
SpaceX, ilk özel uzay yürüyüşü için Falcon 9 roketini fırlattı
Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı
Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı