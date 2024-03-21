Rıza Çalımbay milli takıma

Kaynak: Sabah
Rıza Çalımbay milli takıma
Geleceği hakkında konuşan Rıza Çalımbay 1-2 gün içinde gelmesini beklediği teklifi açıkladı.

Beşiktaş’taki olaylı ayrılığından beri takım çalıştırmayan Rıza Çalımbay’ın yeni adresi belli oluyor.

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"ADIMIN GEÇTİĞİNİ DUYUYORUM"

Azerbaycan Milli Takımı için adının geçtiğini söyleyen Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada "Azerbaycan Milli Takımı'ndan resmi bir teklif gelmedi ancak teknik direktörlük görevi için adımın geçtiğini duyuyorum." dedi.

"GÖREV YAPMAYA SICAK BAKARIM"

Çalımbay ayrıca, "Kendilerinin 1-2 gün içinde beni arayacaklarını düşünüyorum. Teklif gelmesi halinde Azerbaycan Milli Takımı'nda görev yapmaya sıcak bakarım." ifadelerini kullandı.

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PERFORMANSI

Sezon ortasında geldiği Beşiktaş’ta 7 maça çıkan Rıza Çalımbay 3 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

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