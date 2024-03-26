Rıza Çalımbay Süper Lig'den gelen teklifi reddetti. Sebebi herkesi kahretti

Sezon ortasında geldiği Beşiktaş’tan ayrıldığından beri takım çalıştırmayan Rıza Çalımbay kendisine gelen teklifler hakkında konuştu.

Daha önce Azerbaycan Milli Takımı için adının geçtiğini duyuran deneyimli teknik adam herhangi bir görüşme olup olmadığı sorusuna "Azerbaycan'a beni önermişler ben de görüşürüz dedim. Orada federasyon seçimleri olacak. Bu sebeple henüz görüşme gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

Süper Lig’den de bazı teklifler aldığını duyuran Çalımbay "Süper Lig'den de teklifler vardı ancak annemin ve kardeşimin rahatsızlıklarından doları dönüş yapamadım" dedi.

Son olarak İran Ligi ekiplerinden Persepolis FC’den de teklif geldiğini belirten Rıza Çalımbay teklifi reddettiğini açıkladı.