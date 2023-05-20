Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Çalımbay'ın açıklamaları;

"Bunun mazereti yok. Eksiklerimiz çoktu, onları söylemeye gerek yok. Bizim için çok önemli maçlar vardı. 7 tane oyuncumuz kart sınırındaydı. Onları oynatmadık. Avrupa Kupaları olsun, Türkiye Kupası olsun iyi gittik ama ligde biraz sıkıntılar yaşadık. Ama o da doğal. Kalan maçları çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor.

Fenerbahçe ile yarı final maçı oynayacağız. Bunun gibi zor bir maç olacak, belki daha zor bir maç. Diğer arkadaşların hepsini oynatacağız. İyi bir şekilde ayrılmak isterdik ama hem bireysel hata hem de bariz savunma hatalarından çok gol yedik bu sene. Maçın başında öyle bir gol yediğinizde üzülüyorsunuz. Bu sene sıkıntılar yaşadık, Avrupa'ya gittiğimizden dolayı. Eğer Avrupa'ya gitmesek belki şu an 5.6. sıradaydık. Ama çok güze bir şeydi Avrupa'ya gitmek. Bunlara katlanacağız. Kalan 2 maça ve Fenerbahçe maça tam kadro çıkacağız ve inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz."

"Bizim takım Avrupa'nın en yaşlı takımı, Türkiye'nin de öyle. Federasyona da bir şey diyemeyiz. 2-3 gün önce maç oynadık, şimdi burada oynadık. Yorgunluk tabii oluyor, olması da normal. Bu da bize sıkıntılar yaratıyor."