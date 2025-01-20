Rıza Çalımbay'dan olay Solskjaer yorumu!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, siyah-beyazlıların yeni teknik adamı Ole Gunnar Solskjaer'i değerlendirdi.

HT Spor'a açıklamalar yapan Çalımbay, "Baktığınızda başkanlar bile değişti, karıştı... Bir sene içinde iki tane seçim oldu. Bunların hepsi takıma iyi gelmedi. Beşiktaş'a mutlaka transfer şart. İyi bir seri yakalamak istiyorsa transfer yapılması gerekiyor. Çok iyi, ayağa kaldıracak, oyunun kaderini değiştirecek oyuncular gerekiyor, takımın bütçesine bağlı. Yukarıya doğru gitmesi zor değil." ifadelerini kullandı.

"NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL"

Ole Gunnar Solskjaer'le ilgili Çalımbay, "Teknik direktör normalde ya devre arası ya da sezon sonunda takımı alması daha iyi olur. Bunlar olduğunda takımı ezberlemiş olursunuz. Maçlar oynanırken zor olur. Oradaki antrenör bir uyum sağlayacak. Başka bir ülkeden geliyor. Alışması gerekiyor. Bir kongre daha var. Ne olacağı belli değil. Yabancı bir antrenör olmayabilirdi, takım idare edilebilirdi. Uyum çok önemli. Beşiktaş'ın oynayacağı maçların artık telafisi yok. Maçların hepsini en iyi şekilde bitirmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.