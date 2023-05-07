Rıza Çalımbay'dan Yatabare açıklaması: Maçın önüne geçti

Sivasspor'un Ümraniyespor'a 4-1 yenilmesinin ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay'dan Yatabare açıklaması: Maçın önüne geçti

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Ümraniyespor, Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı kart gören Mustapha Yatabare’nin maçın önüne geçtiğini söyledi.

"YATABARE ÖN PLANA ÇIKTI"
Çalımbay, "Bütün amacımız puan ve puanlar almaktı. Maalesef arkadaşımızın yapmaması gereken bir hareketle 10 kişi kaldık. Takımı eksik bırakan arkadaşımız maçın ön planına çıktı" dedi.

"ŞANSIZ GÜNÜMÜZDEYDİK"
Şansız bir gün geçirdiklerini dile getiren Çalımbay, "Onlar daha hırslı, daha iyi mücadele ettiler. Öyle maçlarda takımı yalnız bırakmak yanlış bir şeydi. 10 kişi de bir şeyler yapmaya çalıştık. Bütün ofansif arkadaşları oynattık. Bugün şanssız günlerden biri yaşandı" dedi.

"BU SEZON BAYA YORUCU OLDU"
Yenilgi için üzgün olduklarını ifade eden Çalımbay, "Futbolda galibiyet, mağlubiyet hepsi olabilir. Mağlubiyet aldığımız için üzgünüz. Bu sezon bizim için baya yorucu oldu. Kalan maçlarımızı iyi şekilde bitirip ondan sonra bakacağız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Maçta Sivasspor'un kazandığı köşe vuruşunda ceza sahası bir anda karıştı. O bölgede Sivaslı futbolcu Mustapha Yatabare ile Ümraniyesporlu Glumac tartışma yaşadı. Glumac, Yatabare'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Golcü oyuncuya Hakem Burak Şeker önce sarı kart gösterdi. Bir süre VAR'ı dinleyen Burak Şeker, Yatabare'ye direkt kırmızı kart gösterdi. Direkt kırmızı kartta en az 2 maç ceza alması beklenen Mustapha Yatabare'nin Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

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