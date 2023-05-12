Rıza Çalımbay'dan flaş hakem açıklaması: Bize yapılanı dört büyüklerden birine yapsınlar hakemlik hayatları biter

Spor Toto Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay hakem hatalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay'dan flaş hakem açıklaması: Bize yapılanı dört büyüklerden birine yapsınlar hakemlik hayatları biter

Çalımbay, AA muhabirine, ligde kalan haftalarda birçok takımın kritik maçlar oynayacağını belirtti.

Ligin üstündeki ve altındaki takımların telafisi olmayan maçlara çıkacağını vurgulayan Çalımbay, "Biz de telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Onun için de maçlara iyi hazırlanmamız, iyi oynamamız ve konsantre olmamız gerekiyor." dedi.

Kırmızı-beyazlı ekibi kalan haftalarda ligde ve kupada zorlu maçların beklediğini anlatan tecrübeli teknik adam, "Galatasaray'la ligde, Fenerbahçe'yle kupada arka arkaya oynayacağız. Kasımpaşaspor, Konyaspor ve Kayserispor'la maçlarımız var. Zor maçlarımız var ve bunun farkındayız." diye konuştu.

Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan hafta HangiKredi Ümraniyespor'a 4-1 mağlup oldukları maçta hayal kırıklığı yaşadığını dile getirerek, "Maça hazır şekilde gittik. Herkesin kafası oradaydı. Herkes o maçı aldığımız zaman büyük ihtimalle sorun yaşamayacağımızı biliyordu ama maalesef beklediğimizin dışında oyun oynadık. Arkadaşlarımız saha içerisinde yapmaması gereken işleri yaptı." ifadelerini kullandı.

Mustapha Yatabare'nin kırmızı kart görmesinin maçın kaderini değiştirdiğini belirten Çalımbay, yaşadıkları şanssızlıklar nedeniyle kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydetti.

''HER SENE 6-7 PUANIMIZ GİDİYOR''
Çalımbay, Sivasspor'da 4. sezonunu geçirdiğini, her sezon hakem hatalarına maruz kaldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Hakem hatalarından her sene 6-7 puanımız gidiyor. Bu sene de öyle. Golümüzü bile saymadılar, iptal nedenini bulamadılar. Bizim puanımız geçti gitti ve hiç kimse üstünde durmadı. Bir kere taraftar ve yönetimin mutlaka takıma sahip çıkması gerekiyor. Çünkü bunlar her zaman başımıza geliyor. Bundan önce de yapıldı. 10 maç cezası olan oyuncunun cezasını bitiriyorlar ve bize karşı oynuyor, 2 gol atıyor. Onun için burada böyle şeyleri çok yaşadık. Sivas gerek deplasmana gelen oyuncular gerekse takımlar için güzel bir yer. Hakem ve oyuncu arkadaşlarımız kötü bir şekilde Sivas'tan ayrılmıyor. İyi bir yer olduğu için hakemler için de kolay. Hata yapsalar bile bir şey olmuyor. 'Nasıl olsa Sivas, sesi de çıkmıyor' diyorlar. Eğer bize yapılanı 'Dört Büyükler'den birine yapsınlar, hakemlik hayatları biter."

Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın avantaja sahip olduğunu dile getiren Çalımbay, "En avantajlı olan lider Galatasaray. Beşiktaş'ın çok güzel bir çıkışı var. Fenerbahçe'de geçen haftaki puan kaybı biraz sıkıntı yaratır." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haberler
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe iddiası
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe iddiası
Rıza Çalımbay'dan Yatabare açıklaması: Maçın önüne geçti
Rıza Çalımbay'dan Yatabare açıklaması: Maçın önüne geçti
Rıza Çalımbay: Avrupa'ya gitmek apayrı bir şey
Rıza Çalımbay'dan flaş itiraf: Çıkması gerekiyordu
'Rıza Çalımbay, Türk Milli Takımı'nın başına geçecek'
'Rıza Çalımbay, Türk Milli Takımı'nın başına geçecek'
Öne Çıkanlar
Mazbata ne demek? Mazbata ne zaman kimlere verilir?
Mazbata ne demek? Mazbata ne zaman kimlere verilir?
Wanda Nara ters köşe yaptı. Galatasaraylıları kahreden paylaşım
Wanda Nara ters köşe yaptı. Galatasaraylıları kahreden paylaşım
AUZEF final sınavları online mı? 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman?
AUZEF final sınavları online mı? 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman?
Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ücretleri için ne dedi?
Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ücretleri için ne dedi?
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Son Haberler
Kassandra ilk defa cumhurbaşkanı olacak ismi açıkça söyledi. Uyanır uyanmaz yazdı Güncel
Kassandra ilk defa cumhurbaşkanı olacak ismi açıkça söyledi. Uyanır uyanmaz yazdı
Lamborghini bir modelini artık üretmeyecek Teknoloji - Otomotiv
Lamborghini bir modelini artık üretmeyecek
AKP İl Başkanlığı'na CHP bayrağı asıldı. AKP Gençlik Kolları depremle dalga geçen bir video paylaşmıştı Siyaset
AKP İl Başkanlığı'na CHP bayrağı asıldı. AKP Gençlik Kolları depremle dalga geçen bir video paylaşmıştı
Mazbata ne demek? Mazbata ne zaman kimlere verilir? Keşfet
Mazbata ne demek? Mazbata ne zaman kimlere verilir?
Ünlü şarkıcıdan Erdoğan'a memur maaşı göndermesi. Ekonomistler bile yaptığı yoruma hayran kalacak Magazin
Ünlü şarkıcıdan Erdoğan'a memur maaşı göndermesi. Ekonomistler bile yaptığı yoruma hayran kalacak
Dolar ihtiyacı karşısında Merkez Bankası faiz yükseltti Ekonomi
Dolar ihtiyacı karşısında Merkez Bankası faiz yükseltti