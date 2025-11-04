Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, Ankara'da kendi adlarını taşıyan Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenledi.

Verilen dört yıllık cezanın haksız olduğunu vurgulayan Rıza Kayaalp CAS’ın kararı bozulduğunu duyurdu.

Kayaalp, 1.5 yıldır süren mücadelenin ardından temizliğini kanıtlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

'HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKTI'

“Paris 2024’ten hemen önce bu olay çıktığında beş gün boyunca ne su içebildim ne yemek yiyebildim” diyen Kayaalp, kullandığı ilacın sağlık amaçlı olduğunu şu sözlerle aktardı:

“20 yıldır milli takımdayım. Girdiğim tüm testlerden alnımın akıyla çıktım. Bu süreç bir sağlık sorunu nedeniyle başladı. Vastarel isimli bir ilaç kullandım ve bunu doktor raporlarıyla ispatladık. CAS’ta sabahtan akşama kadar çarpraz sorgular yapıldı, haklılığımız ortaya çıktı.” sözleriyle süreci anlattı.

'İSTERSEM 1 OCAK'TAN İTİBAREN MİNDERE DÖNEBİLİRİM'

Temizliğini hukuken kanıtladığını vurgulayan Kayaalp, “Güreşte dünyanın en çok madalya kazanan sporcusu olarak bunu ispatlamak zorundaydım. Artık istersem 1 Ocak’tan itibaren mindere dönebilirim.” dedi.

TAHA AKGÜL: 'KAPTAN GERİ DÖNDÜ'

Rıza Kayaalp’in karar sonrası mindere dönmeye hazır olduğunu belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise “Rıza, tertemiz bir kariyerin sahibi. Son olimpiyatlarında böyle bir şeyi neden yapsın? 12 Avrupa, 5 dünya, 3 olimpiyat madalyası… CAS’tan istediğimiz karar çıktı, kaptanımız geri döndü.” dedi.

Akgül, Kayaalp’in hedefinin 13. Avrupa şampiyonluğu ve Karelin’in rekoru olduğunu vurgulayarak “Olimpiyat altını neden olmasın?” diye konuştu.

'RIZA 2028'E KADAR GÜREŞE DEVAM EDECEK'

ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar da “Bugün bizim için bayram günü. Rıza, 2028’e kadar güreşe devam edecek, biz de yanındayız.” açıklamasında bulundu.