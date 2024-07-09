Rıza Kayaalp’in ne kullandığı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA
Rıza Kayaalp’in ne kullandığı ortaya çıktı

ABB ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Rıza Kayalp’ın kullandığı maddeyi açıkladı.

ABB ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Rıza Kayaalp’in uluslararası arenada defalarca Türk bayrağını dalgalandırdığını ve İstiklal Marşı’nı tüm dünyaya ezberlettiğini vurgulayarak, sosyal medyada dolaşan yalan ve asılsız iddialara izin verilmeyeceğini belirtti.

“MESLEKİ BİR HATA”

Arslan, Paris 2024 kadrosundan çıkarılan Kayaalp’in doktor kontrolünde tedavi amaçlı bir ilaç kullandığını belirterek, “Mesleki bir hata neticesinde temiz spor kariyeri lekelenmek istenen sporcumuzun, ABB ASKİ Spor olarak her şekilde yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz.” dedi.

“BUNU DÜŞÜNMEK AHMAKLIK”

“Kayaalp, olimpiyat oyunlarında 3, dünya şampiyonalarında 10 ve Avrupa şampiyonalarında 14 kez madalya kazanarak önemli bir rekora imza atmıştır” diyen Arslan, bilerek ve isteyerek yasaklı madde kullandığını düşünmenin ahmaklık olduğunu ifade etti.

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“BAŞ AĞRISI VE KULAK ÇINLAMASI VAR”

Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğünü belirten Arslan, sporcunun baş ağrısı ve kulak çınlaması gibi şikayetleri için doktor kontrolünde ilaç tedavisi aldığını ve bu durumun yazılı olarak kayıt altında olduğunu söyledi. ABB ASKİ Spor olarak Kayaalp’in temiz spor kariyerine destek verdiklerini vurguladı.

YERİNE HAMZA BAKIR LİSTEYE EKLENDİ

Son olarak, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin internet sitesinde yayımlanan “Paris 2024 Olimpiyatları’na kota kazanan sporcular listesi"nden Rıza Kayaalp’in çıkarıldığı ve yerine Hamza Bakır’ın eklendiği bilgisi paylaşıldı.

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