Rıza Kocaoğlu gizemli kız arkadaşıyla görüntülendi

Oyuncu Rıza Kocaoğlu arkadaş grubuyla eğlendikten sonra ATM’den para çektiği sırada görüntülendi. Ünlü oyuncunun yanındaki kız arkadaşı ise flaşlar patlayınca uzaklaştı.

Rıza Kocaoğlu basın mensuplarıyla bir süre sohbet etmesine rağmen yanındaki kız arkadaşı hakkında konuşmak istemedi.

ÇAĞATAY ULUSOY SORUSUNA SİNİRLENDİ

"Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan birlikteydiniz. Çıkan haberleri gördünüz mü?" sorusu üzerine gerilen Kocaoğlu, "Bunu sormanız bile çok ayıp, düşünmeniz bile ayıp! Öyle şey mi olur?" diyerek tepki gösterdi.