Rize Valiliği’nden fırtına açıklaması

Dün etkisini gösteren fırtına, Rize merkez ve ilçelerinde çatıları uçurdu. Uçan çatılar binalara ve arabalara zarar verdi.

Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il merkezinde 30, Ardeşen’de 20, Çamlıhemşin’de 2, Çayeli’nde 9, Fındıklı’da 15, Güneysu’da 6, İkizdere’de 2 ve Pazar’da 11 olmak üzere toplamda 95 ihbar yapıldığı belirtildi.

Fırtınadan ötürü herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Ayrıca, kar yağışı nedeniyle kapanan İkizdere-Ovit ve Ovit-İspir arası yolların, kamyon ve tır trafiğine kapalı olduğu bildirildi.

Kar lastiği ve zincir bulunduran küçük araçlar için ise yolların açıldığı ve tuzlama çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.