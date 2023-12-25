Rize Valiliği’nden fırtına açıklaması

Kaynak: İHA
Rize Valiliği’nden fırtına açıklaması
Rize Valiliği, hafta sonu yaşanan fırtına nedeniyle şehir merkezi ve ilçelerde maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Dün etkisini gösteren fırtına, Rize merkez ve ilçelerinde çatıları uçurdu. Uçan çatılar binalara ve arabalara zarar verdi.

Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il merkezinde 30, Ardeşen’de 20, Çamlıhemşin’de 2, Çayeli’nde 9, Fındıklı’da 15, Güneysu’da 6, İkizdere’de 2 ve Pazar’da 11 olmak üzere toplamda 95 ihbar yapıldığı belirtildi.

Fırtınadan ötürü herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Ayrıca, kar yağışı nedeniyle kapanan İkizdere-Ovit ve Ovit-İspir arası yolların, kamyon ve tır trafiğine kapalı olduğu bildirildi.

Kar lastiği ve zincir bulunduran küçük araçlar için ise yolların açıldığı ve tuzlama çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

aw105846-02.jpgaw105846-01.jpgaw105846-03.jpgaw105846-04.jpg

Son Haberler
Bir Seçil Erzan vakası daha. Tomar tomar parayla gelirdi Gündem
Bir Seçil Erzan vakası daha. Tomar tomar parayla gelirdi
Biden’ın uçağının yanından geçen UFO muydu? Tüm ABD bu soruya yanıt arıyor Dünya
Biden’ın uçağının yanından geçen UFO muydu? Tüm ABD bu soruya yanıt arıyor
Şüpheli hastane yangınları Meclis gündeminde Gündem
Şüpheli hastane yangınları Meclis gündeminde
Marmara Üniversitesi öğrencileri şehitler için yürüyüş düzenledi Yaşam
Marmara Üniversitesi öğrencileri şehitler için yürüyüş düzenledi
Rüyada akarsu görmek ne demek? Rüyada akarsu görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada akarsu görmek ne demek? Rüyada akarsu görmenin anlamı nedir?
Savaş Ay canlı yayında bakanı fırçalayıp yayından atmıştı. Nerede o eski gazeteciler Gündem
Savaş Ay canlı yayında bakanı fırçalayıp yayından atmıştı. Nerede o eski gazeteciler
Erdoğan muhalefeti hedef aldı Gündem
Erdoğan muhalefeti hedef aldı