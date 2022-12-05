5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Rize’de kaçak içki operasyonu

Rize’de kaçakçılara yönelik polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 11:13
Takip Et

Rize’de 160 litre kaçak içki ele geçirildi

Rize’de kaçak içki operasyonu
+
Aa
-

Rize’de kaçakçılığa yönelik yürütülen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Rize genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi adına yapılan çalışmalar çerçevesinde K.Y. ve D.K. isimli iki kişiye ait işyeri ve ikametlerde arama yapıldı.

Yapılan aramalar neticesinde 160 litre etil alkol, 70 litre etil alkol karışımlı el yapımı rakı, 65 adet alkol yapımında kullanılan esans, 8 litre gümrük kaçağı alkol, 1 bin 117 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yapılan aramaların ardından ise K.Y. ve D.K. isimli şahıslara yönelik adli işlem başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
2
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
3
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
4
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
5
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
6
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
7
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Erken yaşta kalp hastası mı olmak istiyorsunuz?
﻿Erken yaşta kalp hastası mı olmak istiyorsunuz?
﻿Erken yaşta kalp hastası mı olmak istiyorsunuz?
﻿İçişleri Bakanlığı’ndan İBB soruşturması açıklaması
﻿İçişleri Bakanlığı’ndan İBB soruşturması açıklaması
﻿İçişleri Bakanlığı’ndan İBB soruşturması açıklaması
﻿Gram altın haftaya rekorla başladı 5 ayın zirvesine çıktı
﻿Gram altın haftaya rekorla başladı 5 ayın zirvesine çıktı
﻿Gram altın haftaya rekorla başladı 5 ayın zirvesine çıktı
﻿Düzce’de deprem sonrası okullar açıldı
﻿Düzce’de deprem sonrası okullar açıldı
﻿Düzce’de deprem sonrası okullar açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.