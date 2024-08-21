Rize’de asansörde mahsur kalan genç kız kurtarıldı

Olay, Ardeşen ilçesi Deniz Mahallesi’nde gerçekleşti. Lise öğrencisi Zeynep Ç.’nin binadan çıkmak için bindiği asansör bir anda raydan çıktı. Zeynep Ç., iki kat arasında duran bir asansörde mahsur kaldı. Kız çocuğunun yardım çağrısı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerce yeri belirlenen Zeynep için kurtarma çalışması başlatıldı. Kat arasında mahsur kalan kız çocuğu darbeli kırıcı ile asansörün bulunduğu duvar kırılarak kurtarıldı. Asansörden çıkarılan Zeynep Ç., olay yerinde bekleyen sağlık görevlilerince kontrol edildi. Sağlık kontrolü sonrası lise öğrencisi Zeynep, ailesine teslim edilirken, polis olayla alakalı soruşturma başlattı.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan kız çocuğunun o anları görevlilerin kamerasına yansıdı. Görüntüde; ekiplerin kırılan duvardan Zeynep Ç.’yi kurtarma anı saniye saniye yer aldı.