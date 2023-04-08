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Balıkçı Gamze abla yunusları elleriyle besliyor

Rize’nin Pazar ilçesinde balıkçılık yapan Uğur ve Gamze Terzi çiftinin yunus balıkları ile dostluğu dikkat çekiyor. Çift her denize açıldıklarında yanlarına gelen yunusları tuttukları balıklarla elleriyle besliyor.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 13:16
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Rize'de balıkçı Gamze abla yunusları elleriyle besliyor

Balıkçı Gamze abla yunusları elleriyle besliyor
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Rize’nin Pazar ilçesinde yaşayan Uğur ve Gamze Terzi çifti her gün balık yakalamak için denize açılıyorlar. Yine denize açıldıkları bir gün teknelerinin etrafında dolaşan yunus balıklarına gören çift yakaladıkları balıkların bir kısmını peşlerini bırakmayan yunuslara ikram etti. Artık çift ile arkadaş olan yunus balıkları, çifti denizde gördükleri anda yanlarına yaklaşarak kendilerine ikram edilen balıklarla karınlarını doyuruyor. Terzi çifti yunus balıklarını elleriyle besliyor. Her balığa çıktıklarında yanlarına yaklaşan yunuslara yakaladıkları balıklarından ikram eden çift o anları ise cep telefonuyla kayıt altına alıyor. Çiftin yunusları elleriyle beslediği o anlar ise görenleri tebessüm ettiriyor.
Yunus balıklarının artık kendilerini tanıdığı için ellerinden bile balık aldığının belirten Gamze Terzi “Her gün eşimle birlikte sabah kalkıp balığa çıkıyoruz. Yunuslar bizimle oyun oynamak istiyor. Yanımıza geliyorlar, biz de onlara balık veriyoruz. Yunuslar artık sürekli yem verdiğimiz için bizi tanıdı. Artık elimizden bile balık alıyorlar” ifadelerini kullandı.

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