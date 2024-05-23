Rize'de çay fiyatına büyük protesto. Esnaf kepenk kapattı

Fındıklı Ziraat Odası Rize’de çay fiyatının 19 lira olarak belirlenmesinin ardından Büyük Çay Yürüyüşü düzenledi. Çay üreticileri düşük fiyata karşın tabutlar ile protesto eylemine başladı. Fındıklı esnafı kepenk kapattı. Saat 11.00’da Tahiroğlu Köprüsünde başlayan eyleme çay fiyatlarından rahatsız olan vatandaşlar da katılım gösterdi.

Yüksek enflasyon karşısında alım gücünün düşmesi vatandaşların yaşam kalitesini düşürdüğü gibi borçlanmaya da sokuyor. Enflasyonun bu seviyelerde olmasına rağmen yaş çay fiyatına yapılan zam oranı vatandaşları ve çay üreticilerini memnun etmedi.

Yaş çayın kilogram fiyatına biçilen 17 liraya 2 liralık bir destekleme bedeli karşısında tepkilerini ilk günden bu yana sürdüren çay üreticileri bugün Fındıklı ilçesinde CHP’nin de desteği ile tabutlarla beraber protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.