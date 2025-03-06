Rize'de çekici, kamyonetle çarpıştı! 2 kişi yaralandı

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Gündoğdu mevkisinde meydana geldi. Rize'den Artvin istikametine seyreden V.B. idaresindeki çekici, aynı yönde ilerleyen E.T.'nin kullandığı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada araçtaki sürücüler yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen çekicinin kamyonete çarptığı anlar yer aldı.