Rize'de Fenerbahçe depremi

Trendyol Süper Lig’in 3. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile kozlarını paylaşacak.

25 Ağustos Pazar günü (Yarın) saat 21.45’te oynanacak mücadele öncesi sarı-lacivertliler şehre geldi.

Fenerbahçe kafilesi havalimanında yüzlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar başta Jose Mourinho olmak üzere takımın yıldızları ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Gösterilen yoğun ilgi ile birlikte otobüse binen sarı-lacivertliler maç saatine kadar dinlenecekleri otele gitti.