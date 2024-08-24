Rize'de Fenerbahçe depremi

Kaynak: Haber Merkezi
Rize'de Fenerbahçe depremi

Rizespor maçı için şehre gelen Fenerbahçe kafilesi yoğun bir ilgi ile karşılandı.

Trendyol Süper Lig’in 3. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile kozlarını paylaşacak.

25 Ağustos Pazar günü (Yarın) saat 21.45’te oynanacak mücadele öncesi sarı-lacivertliler şehre geldi.

Fenerbahçe kafilesi havalimanında yüzlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar başta Jose Mourinho olmak üzere takımın yıldızları ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Gösterilen yoğun ilgi ile birlikte otobüse binen sarı-lacivertliler maç saatine kadar dinlenecekleri otele gitti.

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