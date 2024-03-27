Rize'de fırtına uyarısı: Sahilden uzak durun

Görüntü Rize'nin Pazar ilçesinden. Deniz kabarmış durumda.İşte Metorolojiden Rize için fırtına uyarısı geldi. Pazar ilçe sahilinde etkili olan fırtına nedeniyle dalgaların boyu 3 metreyi buldu.
Vatandaşlar sahilden uzak durulması konusunda uyarılarda bulunuldu.
Doğu Karadeniz’de etkili olan fırtına sırasında dev dalgalar sahili dövdü. FIrtına Rize'nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artırdı. Dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı.
Dalgalar zaman zaman Karadeniz Sahil Yolun kadar ulaştı. . Trafik polisleri de Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalarını yoğunlaştırarak, sürücüleri uyardı.
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