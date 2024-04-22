Rize'de freni patlayan araç 3 araca çarptı ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Rize'de freni patlayan araç 3 araca çarptı ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı
Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde freni patlayan bir hafif ticari araç, park halindeki araçlara ve araba yıkayan bir kadına çarptı. Kazada, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. M.T. yönetimindeki 53 DF 174 plakalı Ford marka hafif ticari araç, freninin patlaması sonucu yokuş aşağı kaymaya başladı. Araç, önce kurs binasına, ardından park halindeki bir Fiat marka araca ve bir kamyonete çarptı. Araç yıkayan M.Ş. ise araç ile apartman duvarı arasına sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan M.Ş. ve sürücü M.T.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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