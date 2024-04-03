Rize’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. S.E. idaresindeki 34 ABC 123 plakalı otomobil ile R.D. idaresindeki 53 ABC 456 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler S.E. ve R.D. ile araçlarda bulunan H.E., R.E., M.S., Z.P. ve Y.P. yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tedavilerin ardından yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.