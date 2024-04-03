Rize’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: İHA
Rize’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. S.E. idaresindeki 34 ABC 123 plakalı otomobil ile R.D. idaresindeki 53 ABC 456 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler S.E. ve R.D. ile araçlarda bulunan H.E., R.E., M.S., Z.P. ve Y.P. yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tedavilerin ardından yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw176343-01.jpg

aw176343-02.jpg

aw176343-03.jpg

aw176343-04.jpg

Son Haberler
TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı. Karar tebliğ edildi Spor
TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı. Karar tebliğ edildi
AKP’li Hayati Yazıcı’dan ‘Van’ paylaşımı: Önce YSK'yı tebrik etti, sonra sildi Gündem
AKP’li Hayati Yazıcı’dan ‘Van’ paylaşımı: Önce YSK'yı tebrik etti, sonra sildi
İsmail Kartal'dan flaş Süper Kupa açıklaması. Yönetimin U19 kararı ile ilgili konuştu 'Bize dikte ettiler' dedi Spor
İsmail Kartal'dan flaş Süper Kupa açıklaması. Yönetimin U19 kararı ile ilgili konuştu 'Bize dikte ettiler' dedi
Enflasyonu iç ve dış güçler yarattı Yazarlar
Enflasyonu iç ve dış güçler yarattı
İmamoğlu yılmadı 3. kez kazandı! Yazarlar
İmamoğlu yılmadı 3. kez kazandı!
Siyaseti bırak ve final yap Erdoğan Yazarlar
Siyaseti bırak ve final yap Erdoğan
Yeni Anayasa mı? Ya sonra?.. Yazarlar
Yeni Anayasa mı? Ya sonra?..