Rize'de kar hayatı felç etti! 208 köy yolu kapandı, cenazeler iş makinesiyle taşındı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Rize'de kar yağışı nedeniyle 208 köy yolu ulaşıma kapanırken, 2 cenaze iş makinesiyle taşındı. Kar, çay bahçeleri ve yolları beyaza bürüdü. Eğitim ve öğretime 1 gün ara verilirken, yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Doğu Karadeniz'de kar yaşamı olumsuz etkiledi. Rize'de gece saatlerinde başlayan kar sabah etkisini artırdı. Kentte çay bahçeleri ile yollar beyaza büründü. Kar nedeniyle 12 ilçede 208 köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 46 iş makinesi ve 101 personelle çalışma yürütürken, Karayolları ekipleri Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların açık kalması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kentin yüksek kesimlerinde 2 cenaze de yolu kapanan köylere iş makinesinin kovasında ulaştırıldı.

Rize'de kar hayatı felç ett! 208 köy yolu kapandı, cenazeler iş makinesiyle taşındı

Rize'de kar hayatı felç ett! 208 köy yolu kapandı, cenazeler iş makinesiyle taşındı

Kar yağışı yolları felç etti!Kar yağışı yolları felç etti!

Rize'de kar hayatı felç ett! 208 köy yolu kapandı, cenazeler iş makinesiyle taşındı

Rize'de kar hayatı felç ett! 208 köy yolu kapandı, cenazeler iş makinesiyle taşındı

Rize'de kar hayatı felç ett! 208 köy yolu kapandı, cenazeler iş makinesiyle taşındı

Rize'de kar hayatı felç ett! 208 köy yolu kapandı, cenazeler iş makinesiyle taşındı

Rize'de kar hayatı felç ett! 208 köy yolu kapandı, cenazeler iş makinesiyle taşındı

Rize'de kar hayatı felç ett! 208 köy yolu kapandı, cenazeler iş makinesiyle taşındı

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Rize'de kar hayatı felç ett! 208 köy yolu kapandı, cenazeler iş makinesiyle taşındı

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