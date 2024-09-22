Rize’de minare yıkıldı

Kaynak: DHA
Rize’de minare yıkıldı

Rize'nin Güneysu ilçesinde kentsel dönüşüm gerekçesiyle yıkılan Köprübaşı Camisi'nden kalan minarenin kontrollü olarak yıkımı sona erdi.

Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan Köprübaşı Camisi'nin yenilenme çalışmaları kapsamında yıkım kararı alındı.

Kentsel dönüşüm projelerinin bir kısmının yapıldığı ilçede caminin yıkımına 2 gün önce başlandı. Cami kısmı ile minare kısmı ayrı olan yapıda mescit kısmının yıkımı tamamlandı.

Tek başına kalan minare yıkımı için belediye ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. İş makinesi ile tek hamlede yola doğru minarenin yıkımı tamamlandı.

Yıkım anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi. Görüntülerde; minarenin yıkıldığı ve etrafı toz bulutunun kapladığı anlar görüldü. Yıkımı tamamlanan caminin yerine 200 kişi kapasiteli yeni bir cami yapılacağı ve çevresinde ticaret merkezlerinin inşa edileceği belirtildi.

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