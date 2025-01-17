Rize'de önce minibüse sonra duvara çarparak durdu! Kaza sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Rize'de otomobiliyle minibüse çarpan sonra refüjü aşarak duvara çarparak durabilan otomobilin sürücüsü Özkan Ö.'nün, kaza öncesi silahla yaralandığı ortaya çıktı. Sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, İslampaşa Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kavşağı'nda meydana geldi. Yenişehir Caddesi'nde seyreden Özkan Ö., yönetimindeki 06 AE 9011 plakalı otomobille, önce kavşakta seyreden 53 AC 615 plakalı minibüse çarpıp refüjü aştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs sürücüsü dururken, otomobil ise yol kenarındaki Tıp Fakültesi'nin duvarına çarpıp durdu. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılmak istenen sürücünün baygınlık geçirdiği görüldü.

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün kaza öncesi de elinden ve bacağından silahla yaralandığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Rize'de önce minibüse sonra duvara çarparak durdu! Kaza sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Rize'de önce minibüse sonra duvara çarparak durdu! Kaza sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Rize'de önce minibüse sonra duvara çarparak durdu! Kaza sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Rize'de önce minibüse sonra duvara çarparak durdu! Kaza sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Rize'de önce minibüse sonra duvara çarparak durdu! Kaza sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

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