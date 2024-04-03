Rize'de örtü yangını

Rize’nin Güneysu bölgesindeki yangın söndürme çabaları sürüyor.

Güneysu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Yukarı Islahiye köyü Derebaşı bölgesinde dün başlayan iki yangından birinin kontrol altına alındığını açıkladı. “Diğer yangın için ekiplerimiz mücadeleye devam etmekte,” dedi.

İkbal, yangının yayılma biçiminin örtü yangını olduğunu belirterek, “Şu anda durum kontrolümüz altında. Arazi yapısının engebeli olması nedeniyle, araçlarımız olay yerine ulaşamıyor. Ancak, elimizden gelen tüm çabayla müdahale ediyoruz ve halkımızın endişelenmesini gerektirecek bir durum yok,” ifadesini kullandı.